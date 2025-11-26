Alza de bonos británicos frena la subida de rendimientos en EEUU, tras datos favorables

( )

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cerraron dispares el miércoles, ya que los datos económicos más sólidos de lo esperado impulsaron las ventas, pero el fuerte repunte de la deuda pública británica ayudó a limitar las caídas de la deuda estadounidense a más largo plazo.

* Los bonos del Tesoro habían subido durante cuatro días consecutivos debido a las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense en diciembre, lo que empujó a algunos inversores a tomar ganancias el miércoles.

* Por otra parte, el mercado de bonos estadounidense reflejó el del Reino Unido, donde el presupuesto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ayudó a aliviar la preocupación por las finanzas británicas a largo plazo, empujando a los inversores a volcarse a los bonos británicos de mayor vencimiento.

* Los mercados mundiales de renta fija tienden a moverse en línea debido a las estrategias de arbitraje y cobertura, y porque los inversores suelen responder a las mismas señales económicas. Hay un aplanamiento alcista de la curva de rendimientos cuando las tasas de interés a largo plazo caen más deprisa que las de corto plazo.

* En el frente económico, los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos aumentaron en septiembre, mientras que los envíos crecieron con fuerza, reforzando las expectativas de los economistas de un crecimiento económico más rápido en el tercer trimestre, mostraron el miércoles los datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

* Por otra parte, las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada, lo que indica que los despidos siguen siendo bajos, según el Departamento de Trabajo.

* Los rendimientos del Tesoro subieron tras la publicación de los datos, lo que añadió presión vendedora a un mercado ya en modo de consolidación. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios.

* Los rendimientos de referencia a 10 años se situaron por última vez en el 3,999%, prácticamente planos en el día. El martes cayeron bajo el 4% por primera vez en casi un mes.

* Los rendimientos a dos años se situaban en el 3,483%, más de dos puntos básicos sobre el martes. Más lejos en la curva, los rendimientos a 30 años bajaron más de un punto básico, hasta el 4,645%.

* La curva que compara los rendimientos a dos y diez años se aplanó a 51,5 puntos básicos, frente a los 54,3 del martes.

* El miércoles, el Departamento del Tesoro vendió US$44.000 millones en bonos a siete años, con una escasa demanda.

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)