Alza de precios de la energía empujará a ingenios brasileños al etanol, reducirá producción de azúcar

Por Marcelo Teixeira

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - El fuerte aumento de los precios de la energía a medida que continúa la guerra en Oriente Medio llevará a los procesadores de caña de azúcar brasileños a producir más etanol y menos azúcar en la nueva temporada que comenzará en las próximas semanas, dijeron analistas el lunes.

Los futuros del azúcar sin refinar en la bolsa ICE subieron más de un 3% el lunes tras las ganancias de los futuros del petróleo, ya que el mercado anticipa un menor volumen de azúcar procedente del centro-sur de Brasil, la mayor región productora de azúcar del mundo.

Los ingenios tienen flexibilidad para ajustar sus plantas y producir más etanol o azúcar, dependiendo de los precios de mercado de estos productos. Cuando el etanol ofrece mejores rendimientos, utilizan más caña para producir el biocombustible y menos para producir azúcar. El precio del etanol ya es mejor y podría subir aún más.

"Los combustibles fósiles más caros tienden a mejorar la rentabilidad del etanol, lo que lleva a los ingenios a destinar una mayor parte de la caña de azúcar a la producción de etanol", dijo Arnaldo Correa, socio gerente de Archer Consulting, una empresa de asesoramiento para la industria azucarera.

"En teoría, la situación actual debería reducir la disponibilidad de azúcar en el mercado e impulsar los precios mundiales", afirmó.

Según los analistas, aún queda una pieza del rompecabezas por mover. La petrolera estatal brasileña Petrobras, que suministra alrededor del 80% de la gasolina en Brasil, aún no ha aumentado los precios locales, incluso después de la subida del petróleo.

El grupo de importadores de combustible de Brasil, Abicom, estima que los precios locales de la gasolina están actualmente un 46% por debajo de la paridad de importación.

"Se podría pensar que esto sería suficiente para que Petrobras subiera los precios, pero el problema es que Lula quiere mantener el apoyo de los votantes, aunque las elecciones no sean hasta octubre", dijo el analista independiente especializado en azúcar Michael McDougall, en referencia al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula se presentará a la reelección este año y es posible que quiera mantener los precios del combustible bajo control.

La consultora Datagro pronosticó antes de la guerra en Irán que las fábricas brasileñas reducirían la cantidad de caña de azúcar destinada a la producción de azúcar al 48,5% en la nueva temporada, frente al 50,7% de la temporada pasada. (Reporte de Marcelo Teixeira en Nueva York; reporte adicional de Oliver Griffin en São Paulo, May Angel en Londres y Marta Nogueira en Río de Janeiro; edición de Matthew Lewis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)