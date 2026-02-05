Alza de tasa de interés en Colombia de enero no es suficiente: Gerente del Banco Central

BOGOTÁ, 5 feb (Reuters) - El fuerte incremento de la tasa de interés de 100 puntos base que decretó en enero el Banco Central de Colombia es insuficiente para mantener una postura contractiva de la política monetaria, consideró el jueves el gerente del organismo, Leonardo Villar.

El banco emisor incrementó a un 10,25% el costo referencial del dinero en su primera reunión del año, muy por encima de lo esperado por el mercado, debido al repunte de las expectativas inflacionarias tras un fuerte incremento del salario mínimo por parte del Gobierno.

"El ajuste realizado en la tasa de política el pasado 30 de enero no es suficiente para mantener la postura contractiva de la política monetaria que teníamos un mes atrás, ni mucho menos la que teníamos un año atrás", precisó Villar en una presentación en el congreso de tesorería del gremio de banqueros, Asobancaria, desde Cartagena.

"En este contexto, a menos que las expectativas de inflación se ajusten a la baja, podrían ser necesarios aumentos adicionales de la tasa de política", agregó.

El equipo técnico del Banco Central elevó su pronóstico de inflación para el cierre del 2026 a un 6,3% desde uno previo de 4,1%, con lo que el país incumpliría por sexto año consecutivo su meta de inflación de 3%.

"Aumentar la tasa de interés de política no ha sido una decisión fácil", concluyó Villar.

En su informe trimestral publicado el pasado martes, el equipo técnico del banco proyectó una tasa de interés más alta que lo esperado por el mercado.

"En promedio, para un horizonte de ocho trimestres, la senda esperada por los analistas es menor a la trayectoria implícita en el pronóstico macroeconómico del presente Informe", indicó el equipo técnico en su reporte. (Reporte de Nelson Bocanegra)