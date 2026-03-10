Alza del dólar se frena por esperanzas de distensión en guerra con Irán, pero reina la cautela

Por Jiaxing Li y Niket Nishant

El dólar se tomaba un respiro el martes, mientras los inversores oscilaban entre la esperanza de una distensión en la guerra estadounidense-israelí contra Irán y la preocupación de que tal optimismo pueda ser prematuro.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra podría terminar mucho antes de lo previsto inicialmente, pero amenazó con intensificar los ataques si Teherán bloquea los envíos de petróleo desde el estrecho de Ormuz.

* En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó las declaraciones de Trump de "Tonterías" y afirmó que el bloqueo continuará hasta que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel.

* No obstante, las acciones subían y los precios del crudo caían desde máximos de más de tres años, poniendo de relieve el interés de los inversores por aprovechar cualquier indicio de buenas noticias.

* El dólar, considerado un valor de refugio, se debilitaba un 0,1% frente al euro, a 1,1652 unidades, y un 0,1% ante el yen, a 157,49. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, restaba un 0,3%, a un mínimo semanal de 98,6 unidades.

* "Lo más importante será la reapertura del estrecho de Ormuz y el reinicio de la producción en Oriente Medio. Hasta que los inversores no reciban noticias al respecto, dudamos que el dólar vaya a ceder rápidamente todas las ganancias obtenidas en las últimas dos semanas", afirmó Chris Turner, director global de mercados de ING.

* Rodrigo Catril, estratega senior de divisas del National Australia Bank en Sídney, afirmó que todavía hay motivos para ser cautos: "Puede que no sea tan sencillo como declarar el fin de la guerra (...) y no tenemos claro si el régimen iraní estaría interesado en rebajar la tensión", señaló.

* La libra esterlina se recuperaba de la caída del lunes y ganaba un 0,2%, a 1,3471 US$.

