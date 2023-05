Alzas de tasas más pequeñas y menos frecuentes pueden ser más seguras para estabilidad: logan de la fed

Amelia island, eeuu, 16 mayo (reuters) - subir las tasas de interés en "pasos más pequeños y menos frecuentes" puede hacer menos probable que la política monetaria de la reserva federal cause inestabilidad financiera, dijo el martes la presidenta de la fed de dallas, lorie logan.

"Los ajustes graduales de la política pueden ser útiles", sostuvo Logan en una conferencia económica de la Fed de Atlanta.

Aunque no se manifestó respecto de una próxima decisión de la Fed sobre si subir o no las tasas por undécima vez consecutiva, dijo que "las condiciones financieras pueden deteriorarse a veces de forma no lineal perjudicando a la economía en general, pero el riesgo de una reacción no lineal puede mitigarse subiendo las tasas en pasos más pequeños y menos frecuentes". (Reporte de Howard Schneider. Editado en español por Javier Leira)

Reuters