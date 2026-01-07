Alzheimer, hacia el diagnóstico con una gota de sangre

Esta es la promesa de una técnica descrita en la revista Nature Medicine.

La investigación, coordinada por Nicholas Ashton, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), también contó con la participación del investigador italiano Daniele Altomare, del IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli en Brescia, y de la Universidad de Brescia.

Las pruebas en animales arrojaron resultados positivos, con una precisión del 86%, pero aún queda mucho camino por recorrer antes de su uso clínico.

El análisis se basa en la búsqueda de biomarcadores en la sangre considerados la firma molecular de la enfermedad de Alzheimer, como p-tau217, y presenta la ventaja de ser mucho menos invasivo y económico que las técnicas de diagnóstico actuales, que se basan en la toma de muestras de líquido cefalorraquídeo o escáneres cerebrales.

La nueva técnica consiste en extraer una gota de sangre de la yema del dedo y secarla en papel.

Hasta la fecha, el ensayo involucró a 337 personas, demostrando una precisión del 86%, muy similar a la de las pruebas tradicionales.

De hecho, los niveles del biomarcador p-tau217 en las muestras de la yema del dedo coincidieron estrechamente con los resultados de los análisis de sangre estándar y permitieron identificar cambios relacionados con el Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo con una precisión del 86%.

Otros dos marcadores, llamados GFAP y NFL, también se identificaron con éxito, con una alta concordancia con las pruebas tradicionales. (ANSA).