AM.- Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte y diputado no adscrito fuera del PSOE

MONFORTE DE LEMOS (LUGO), 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El que era secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé Roca, ha comunicado que, tras dejar la Presidencia provincial, retiene la Alcaldía de Monforte de Lemos y el acta como diputado provincial pasándose, en ambos casos, a los no adscritos.

En una comparecencia ofrecida ante los medios en la tarde de este miércoles, Tomé ha confirmado que, tras pedir la suspensión cautelar de la militancia socialista, renuncia a la Presidencia de la institución provincial y a sus cargos en el Partido Socialista, pero continuará tanto en la corporación provincial como el Consistorio monfortino como no adscrito.

José Tomé ha explicado que seguirá gobernando Monforte como "no adscrito" hasta que se resuelva su situación al argumentar que cuenta con "una amplía mayoría absoluta" y no tiene que "soportar ninguna mentira ni invento" sobre su persona.

Sin embargo, en el caso de la Diputación, donde el PSOE gobierna en coalición con el BNG, ha dicho que renuncia a la Presidencia para "facilitar que el Gobierno siga funcionando bien". Con todo, mantendrá el acta como diputado provincial no adscrito.

A renglón seguido, Tomé ha reiterado que tomó esta decisión "sin coacciones, voluntariamente" y que solo se puso en contacto con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y sus compañeros para hacerles llegar su decisión.

El ya expresidente de la Diputación ha comenzado su comparecencia recordando que cuenta con 40 años de militancia en el PSOE y que fue su "amor" al partido lo que lo llevó a presentar su dimisión del PSOE, "para no causar ningún perjuicio".

"AHORA NO QUIERO ACUSAR A NADIE"

Ha insistido en que las denuncias son "totalmente falsas" y que apartándose del partido podrá "facilitar su defensa". Ha repetido, tal y como lo hizo esta mañana, que no conoce "ninguna denuncia de ninguna mujer" por estos hechos y que todo se orquestó después del programa de televisión en el que se dio a conocer el caso.

"Ahora parece que hay una denuncia que encima fue hecha deprisa y corriendo, cuando se dieron cuenta en el programa de televisión que no había ninguna hecha. Esas cosas tienen su importancia. Esto no es inocente", ha sostenido.

Tomé Roca ha anunciado también que emprenderá acciones legales y se personará en el caso para "defender su inocencia" y ha añadido que "no tiene una bola de cristal pero todo se termina sabiendo. "Ahora, no quiero acusar a nadie", ha zanjado.

"Por lo tanto, pues, cuando llegue ese momento ya hablaremos, ¿no?". ha dicho. Asimismo, ha reiterado que no está preocupado porque esto acabe con su carrera. "Esto no me coge por sorpresa, estos bulos ya los viví anteriormente", ha indicado.

NO SE CONOCE EL NOMBRE DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

José Tomé también ha explicado el proceso que seguirá a partir de ahora y que comienza con la suspensión de militancia en la jornada de este miércoles, lo que implica, según los estatutos, que deja automáticamente de ser presidente provincial del partido.

El jueves hará oficial su renuncia en la Diputación con una comunicación oficial ante el Secretario de la entidad pero mantendrá su acta. Además, ha afirmado que todavía no se conoce la persona que ocupará el sillón presidencial pero que será oficial esta semana.

Respecto al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, mantendrá la Alcaldía aunque lo hará como no adscrito, al igual que su equipo de gobierno local.

Aunque sí ha confirmado que dejarán el resto de concejales las siglas socialistas, no será igual en la Diputación, que, como ha afirmado, "será voluntario" y se sabrá si sucede en los próximos días.

José Tomé participará este miércoles en el pleno extraordinario convocado para resolver el traslado de la unidad de atención a la drogodependencia y lo hará con todos sus cargos y bajo las siglas socialistas.