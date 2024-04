AMA confirma que nadadores chinos recibieron permiso para participar en Tokio a pesar de positivo

SYDNEY (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje indicó que 23 nadadores chinos recibieron permiso para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de dar positivo por un medicamento para el corazón vetado después de llegar a un acuerdo con las autoridades chinas y determinó que las muestras fueron contaminadas.

La AMA indicó el sábado que los nadadores dieron positivo por el medicamento trimetazidina meses antes de los Juegos de Tokio, que se llevaron a cabo en el 2021, pero que las autoridades chinas le informaron a la agencia que los positivos fueron resultados de una contaminación.

“Al final concluimos que no había información suficiente para impugnar la aseveración de contaminación”, dijo el director en jefe de medicina y ciencia de la AMA, el profesor Olivier Rabin en un comunicado de prensa.

Los 30 integrantes del equipo de natación de China ganaron seis medallas en Tokio, incluyendo tres oros. Muchos de estos deportistas aún compiten por China y se esperen que estén en los Juegos de París.

Los reportes de dopaje fueron dados a conocer el sábado por the Daily Telegraph en Sydney y The New York Times.

La AMA respondió a lo que consideró como “una cobertura de prensa engañosa y posiblemente difamatoria esta semana” y explicó que el proceso que llevó a cabo tras conocer sobre los positivos.

La organización mundial contra el dopaje indicó que también recibió información de parte de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos desde el 2020 —antes de que surgieran estos casos— sobre acusaciones de encubrimiento de dopaje en China, pero USADA nunca dio seguimiento con evidencia.

El director ejecutivo de la USADA Travis Tygart consideró la noticia de las pruebas positivas de China “devastadoras”.

“Es aún más devastador saber que la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia China Antidopaje, en secreto hasta ahora, escondieron los positivos al no seguir de forma equitativa y justa las reglas que aplican para todos los demás en el mundo”, indicó Tygart.

World Aquatics, que supervia la natación global, le dijo a The Daily Telegraph que confiaba que “los resultados analíticos adversos fueron tratados con diligencia y profesionalismo y de acuerdo con las regulaciones antidopaje aplicables, incluyendo el código antidopaje mundial”.

El medicamento en cuestión es el mismo que llevó a la suspensión de la patinadora rusa Kamila Valieva durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

En ese caso, tras darse a conocer el positivo la AMA rápidamente sancionó a la patinadora.

Este caso pone en evidencia lo que muchos consideran una falla en el sistema antidopaje mundial —que el organismo antidopaje del mismo país es usualmente la primera línea de defensa para encontrar a los tramposos y esas organizaciones tienes niveles distintos de motivación para cumplir su papel.