AMA explica motivos de diferentes sanciones por dopaje a Sinner y una patinadora española

MADRID (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ofreció el lunes una explicación sobre por qué el número uno del tenis Jannik Sinner recibió una sanción por dopaje mucho más corta que la suspensión de seis años impuesta a una patinadora española en un caso de dopaje similar.

Los medios españoles han llamado la atención sobre la larga sanción impuesta a la patinadora Laura Barquero después de que diera positivo por el anabólico Clostebol, la misma sustancia que le valió a Sinner una suspensión de tres meses tras un acuerdo alcanzado entre la AMA y el tenista italiano el sábado. El acuerdo fue criticado el fin de semana por muchos de sus colegas tenistas.

La AMA señaló que, aunque ambos casos involucran la misma sustancia, los hechos específicos relacionados con el caso de Barquero eran “muy diferentes” a los de Sinner.

“La diferencia fundamental entre los dos casos es que la versión de la señora Barquero sobre cómo la sustancia entró en su sistema no fue convincente a la luz de la evidencia, de tal manera que las circunstancias permanecieron desconocidas en lo que respecta a la AMA”, dijo la AMA en un correo electrónico enviado a The Associated Press. “En contraste, en el caso de Sinner, la evidencia confirmó claramente la explicación del atleta tal como se expuso en la decisión de primera instancia”.

Barquero dio positivo por Clostebol por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, y luego nuevamente en enero de 2023 en una prueba fuera de competición realizada por la Unión Internacional de Patinaje. La AMA finalmente firmó un “acuerdo de resolución de caso” en el que la atleta fue suspendida por seis años. Dijo que el acuerdo fue aceptado y firmado por la AMA, la ISU y la propia atleta.

“Si la señora Barquero no estaba de acuerdo con la sanción propuesta, no estaba obligada a firmar el acuerdo de resolución de caso y era libre de llevar el caso a una audiencia en el TAS”, afirmó la AMA.

La agencia buscaba suspender a Sinner, dueño de tres títulos de Grand Slam, por al menos un año. Había impugnado una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) de no suspender a Sinner por lo que la ITIA consideró una contaminación accidental del esteroide anabólico prohibido el pasado marzo.

La AMA retiró formalmente su apelación, aceptó la explicación del atleta sobre la causa de la violación e indicó que Sinner no tenía la intención de hacer trampa. La explicación de Sinner fue que las trazas de Clostebol en su muestra de dopaje se debieron a un masaje de un entrenador que utilizó la sustancia después de cortarse un dedo.

La cuenta de Instagram de Barquero publicó varias historias que llamaban la atención sobre la discrepancia en el castigo impuesto a ella y a Sinner. Luego publicó un video hablando sobre cómo su larga suspensión había afectado su vida.

“Es una sanción desproporcionada que significó el fin de mi carrera”, dijo. “Creo que sirve como un claro ejemplo de las fallas del sistema. Realmente no sé qué pasó. Pero tengo que asumir las consecuencias, aceptar las regulaciones actuales y enfrentar sanciones que a veces son extremadamente desproporcionadas”.

La patinadora de 23 años dijo que decidió aceptar la suspensión de seis años basándose en “reglas injustas” y para poder comenzar a seguir adelante con su vida.

Dijo que las trazas de Clostebol aparecieron en sus resultados debido a la contaminación de una crema comúnmente utilizada para tratar heridas en la piel que se vende en Italia sin receta y que no está destinada a mejorar el rendimiento deportivo.

“Tuve la mala suerte de contaminarme accidentalmente con una crema que un colega había comprado y que fue utilizada por personas cercanas a mí”, dijo. “No podía imaginar que para dar positivo solo tienes que tocar a una persona que ha usado esa crema, o tocar un objeto que estuvo en contacto con la crema.”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.