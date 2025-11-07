LA NACION

Amadeus obtiene un beneficio superior a las estimaciones tras la mejora de las reservas

(Cambia titular; añade comentarios de la empresa en los párrafos 3-4, contexto en el 5)

7 nov (Reuters) - La empresa española de tecnología de viajes Amadeus obtuvo el viernes un beneficio ajustado de 370,2 millones de euros (US$431,73 millones) en el tercer trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas, tras los buenos resultados de todas sus divisiones

Los analistas habían previsto un beneficio medio de 359,7 millones de euros, según datos de LSEG.

Amadeus señaló que se benefició de un repunte de las reservas en relación con el trimestre anterior, y citó un entorno macroeconómico y geopolítico mundial más estable.

El crecimiento se aceleró en la mayoría de las regiones, especialmente en Oriente

y África, Asia-Pacífico y Europa Occidental, según la compañía.

Como operador del mayor sistema de reservas de viajes del mundo, los resultados de Amadeus están estrechamente relacionados con la salud del sector.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch, edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)

