Amadeus registra un ebitda sobre las expectativas del mercado en el cuarto trimestre

27 feb (Reuters) - La empresa española de tecnología turística Amadeus anunció el viernes un beneficio bruto de explotación en el cuarto trimestre superior a las expectativas del mercado

Los beneficios ajustados de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) alcanzaron los 577,9 millones de euros (US$682,2 millones) en el trimestre, por encima de la estimación media de los analistas, que preveían 555,6 millones de euros, según datos de LSEG

(US$1 = 0,8471 euros) (Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Jorge Ollero Castela)