LA NACION

Amadeus registra un ebitda sobre las expectativas del mercado en el cuarto trimestre

La bolsa de comercio
Amadeus registra un ebitda sobre las expectativas del mercado en el cuarto trimestreRichard Drew - AP

27 feb (Reuters) - La empresa española de tecnología turística Amadeus anunció el viernes un beneficio bruto de explotación en el cuarto trimestre superior a las expectativas del mercado

Los beneficios ajustados de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) alcanzaron los 577,9 millones de euros (US$682,2 millones) en el trimestre, por encima de la estimación media de los analistas, que preveían 555,6 millones de euros, según datos de LSEG

(US$1 = 0,8471 euros) (Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters
Conforme a
The Trust Project