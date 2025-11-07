Amadeus sube al superar las previsiones de beneficios tras el buen ritmo de reservas

(Añade el movimiento de las acciones en párrafos 1 y 2; previsiones en el 3; contexto, gráfico y comentarios de analistas en los párrafos 7-10, cambia el titular)

7 nov (Reuters) - La empresa española de tecnología de viajes Amadeus obtuvo el viernes un beneficio en el tercer trimestre, los buenos resultados de todas sus divisiones y de las reservas.

Beneficio ajustado de la empresa de 370,2 millones de euros (US$431,73 millones) en el tercer trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas de 359,7 millones de euros, según datos de LSEG. Amadeus señaló que se benefició de un repunte de las reservas en relación con el trimestre anterior, y citó un entorno macroeconómico y geopolítico mundial más estable, y reiteró sus previsiones para todo el año. El crecimiento se aceleró en la mayoría de las regiones, especialmente en Oriente Próximo y África, Asia-Pacífico y Europa Occidental, señaló el operador del mayor sistema de reservas de viajes del mundo.

LA DEMANDA CRECE, PERO LENTAMENTE

La demanda mundial de viajes aéreos no ha cumplido las expectativas este año y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) recortó su previsión de crecimiento para 2025 del 8% al 5,8% en junio, citando "la política comercial de EEUU que (llevó) el proteccionismo a un nivel no visto en décadas".

Incluso esa previsión parece ahora demasiado elevada, dado que el tráfico aéreo mundial solo aumentó un 4,8% de enero a septiembre, con un incremento del 7,7% en Asia-Pacífico compensado por un escaso 0,1% en Norteamérica.

Los analistas de Jefferies señalan en una nota que Amadeus debería ser recompensada por mantener sus perspectivas y su resistencia, dado el incierto contexto del sector tecnológico.

"En general, puesto que las cifras van en la dirección correcta, creemos que son tranquilizadoras", dijo el bróker.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch, edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)