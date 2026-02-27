Amadeus supera las previsiones de beneficios en el cuarto trimestre

27 feb (Reuters) - La empresa española de tecnología turística Amadeus anunció el viernes ​un beneficio bruto de explotación en el cuarto trimestre superior a las expectativas del mercado

Los ​beneficios ajustados de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y ‌amortización (ebitda) alcanzaron los 577,9 millones de euros (682,2 ​millones de dólares) en ​el trimestre, por encima de la estimación media de los analistas, que preveían 555,6 millones de euros, según datos de LSEG.

El consejo de administración también ha aprobado un plan de recompra de acciones por valor de ​500 millones de euros para reducir el capital social de la empresa, según ha informado ⁠en un comunicado separado.

La reciente venta masiva de acciones de empresas tecnológicas debido al ‌temor por la inteligencia artificial (IA) pone de relieve las perspectivas inciertas para Amadeus, ya que aún no está claro qué empresas se beneficiarán y cuáles se verán perjudicadas por esta tecnología disruptiva.

Algunos analistas han sugerido que la inteligencia artificial podría permitir a los competidores más pequeños crear soluciones ‌similares y más baratas que las de Amadeus, lo que podría provocar ⁠una mayor presión sobre los precios, aunque la escala y ‌la posición de mercado de Amadeus podrían protegerla ⁠de ello.

Maroto dijo que Amadeus se encuentra "en una ⁠posición privilegiada para orquestar el ecosistema de viajes impulsado por la IA".

Las acciones de la empresa han bajado alrededor de un 9% desde principios de febrero, y se encaminan a registrar su décimo mes en ‌números rojos en los ​últimos 12 meses. En lo que va de año, han caído un 18%.

(1 dólar = 0,8471 euros) (Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; ‌edición en español de Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)