La presidenta del sindicato de Futbolistas Profesionales (FUTPRO), Amanda Gutiérrez, recalcó este lunes el "problema estructural" que existe dentro del "sistema de organización del fútbol español", en relación a los hechos acontecidos en torno a la crisis generada por la no dimisión del ya suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, pidiendo además "proteger" a Jenni Hermoso, y censurando "más presiones" que esta pueda recibir.

"Ha quedado retratado y queremos manifestar que esto es un problema del sistema de organización del fútbol nacional y así lo hemos trasladado y con esto queremos decir y que se centre el foco en que es algo que sufren cada día las futbolistas", declaró la dirigente sindicalista tras reunirse con la ministra de trabajo.

Sobre el caso Jenni Hermoso, un hecho que pese a que no quiere "que se focalice" en él, no es "un hecho aislado". "Hay que tomar medidas para que podamos mejorar las condiciones de nuestras futbolistas para que dejen de estar discriminadas y acabar con esos problemas que tantos años venimos teniendo", recalcó.

El anuncio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abre diligencias por el beso de Rubiales a Hermoso a quien ofrece emprender acciones legales, "alegra" a Gutiérrez, pero pide "respeto" para la futbolista. "Es importante que no se pierda el foco y la futbolista no se convierta en protagonista y se le presione más de lo que ya se ha hecho, pero hay que centrar el foco en que hay que proteger a Jenni", apostilló.

La abogada puso el foco en el caso del Alhama, en el que una resolución de inspección de trabajo determinó que el entrenador estaba ejerciendo acoso al 68% de la plantilla, pero no ha tenido consecuencias. "El club no ha hecho absolutamente nada, asimismo también hemos hecho llegar la resolución a la Liga F y hasta el día de hoy todavía no nos ha dicho absolutamente nada", explicó.

Otra queja de Gutiérrez fue el bloqueo al convenio colectivo, por el cual las futbolistas amenazan con "una huelga" para desbloquear las negociaciones. "Cuando vemos la estructura salarial de la Liga F, no nos creemos el argumento de que no hay dinero, lo que sumado al reciente éxito de la selección en el Mundial, no sostiene el discurso de no podemos pagar mas porque no lo generamos", defendió.

Pese a que desde la Liga F estén trabajando "para mejorar", desde el sindicato piden que "no busquen excusas", sino que busquen "soluciones" "Está demostrado que el fútbol femenino da resultados y sobre todo, que interesa y si queremos crecer hay que invertir", alegó.

Gutiérrez lamentó que se haya tenido que ganar un Mundial para poder poner el foco en "lo realmente importante". "Esto va mucho más allá del fútbol, esto es algo interno que hay que cambiar y que esperemos que con el trabajo que estamos realizando así sea", expresó.

El rango de acción de las futbolistas a nivel federativo es limitado, porque "casi no tienen representación", además del miedo que genera criticar al sistema. "Hay un altísimo porcentaje que va a encasillar a quién se atreva a hablar, eso algo que debe cambiar en todos los organismos del fútbol español", destacó.

Sobre el comportamiento del seleccionador Jorge Vilda, aplaudiendo a Luis Rubiales, Gutiérrez aseguró que no es el "esperado" por las futbolistas, que "esperan respeto" y una estructura que "apoye la igualdad. "Es cierto que hubo un comunicado, pero el daño ya estaba hecho, mas después de que los aplausos llegaran tras el anuncio de una subida salarial", criticó.