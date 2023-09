La presidenta del sindicato de fútbol femenino FUTPRO, Amanda Gutiérrez, aseguró tras la reunión de las futbolistas internacionales con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) en la concentración de Oliva (Valencia) que se han "acercado posturas" y que "habrá cambios" en el seno de la federación.

"Se han acordado hacer esos cambios en la estructura de fútbol femenino, el organigrama queremos pasar exactamente igual que el del masculino, profesionalizar más la sección, al final pues lo que siempre venimos pidiendo que es el mismo trato que se recibe de la selección masculina. Se van a aplicar cambios", aseguró a los medios de madrugada.

Según Gutiérrez, en la reunión se expusieron "todos los puntos de manera clara". "Esta vez también delante del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y se han acercado bastante las posturas. Ya os habrán comentado que se ha acordado la creación de una comisión mixta en la que tanto la RFEF como las jugadoras, mediante los representantes que ellas designen, van a poder estar, y el Consejo Superior de Deportes también podrá estar", aclaró.

"En esa comisión hemos pactado unas competencias que abarcan todos los puntos que ellas precisamente llevaban tanto tiempo exigiendo, como los cambios en el organigrama del fútbol femenino, este plan estratégico del fútbol femenino y demás cambios que ya hemos venido hablando estos días", explicó.

Por otro lado, negó que hubieran presiones por parte de la RFEF a las jugadoras para acudir a la concentración, previa a los dos partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza. "Cronológicamente es cierto que se hace un comunicado diciendo que van cuando no quieren ir. Eso es una realidad, pero también es otra realidad que cuando hemos llegado aquí lo que se ha transmitido es que si alguna futbolista no quiere estar aquí, se la iba a desconvocar y se adquiría el compromiso tanto por parte de la RFEF como del CSD de no aplicar sanciones", aportó.

"A partir de ahí no ha habido ninguna presión de parte de nadie, de ninguna de las personas que han estado aquí, y de hecho ellas han tomado la decisión libremente sin que hubiera nadie dentro de la de la sala y al final pues así han sido los resultados, que los hemos conocido después cuando nos los han trasladado", concluyó Gutiérrez.