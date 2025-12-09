Amaral, Chanel, Marwan y Nil Moliner, entre los artistas que actuarán en la entrega de los Premios Forqué

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) - Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal serán los artistas encargados de poner la música a la 31ª Gala de los Premios Forqué, que se celebra el sábado 13 de diciembre en IFEMA Madrid. Cinco duetos y una actuación en solitario rendirán un homenaje melódico e intergeneracional al audiovisual español.

Ruth Lorenzo será la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes a la Gala de los Premios Forqué con la interpretación de un tema compuesto por el maestro Quiroga, del que, el mismo día de la ceremonia, se conmemora el 37 aniversario de su fallecimiento.

Esta nueva edición de los galardones viene cargada de duetos, de hecho. La unión intergeneracional ha sido clave para hacer un repaso musical por el audiovisual español. Así, habrá colaboraciones como la de la cantante hispano-británica Jeanette que, junto a la compositora Chloé Bird, interpretará uno de sus temas más conocidos.

Otra de las actuaciones más esperadas será la de Amaral y Mafalda Cardenal. El grupo pop rock, conformado por Eva Amaral y Juan Aguirre, compartirá escenario con Mafalda Cardenal, una de las voces representativas de la Generación Z que encontró su hueco en la música gracias a redes sociales como Tik Tok. Juntas interpretarán una de las canciones más míticas de la cantautora Cecilia.

La música será una de las grandes protagonistas de la noche gracias también a la colaboración entre Chanel y Nil Moliner. La cantante hispano cubana, que representó a España en Eurovisión en 2022, se unirá en una actuación musical al artista catalán. Uno de los momentos más emotivos llegará de la mano de Shaila Dúrcal, que hará un homenaje musical a su madre.

El cantautor Marwán actuará con una figura destacada que, según la organización, "no dejará indiferente a nadie". Juntos interpretarán una canción del Dúo Dinámico como homenaje póstumo a Manuel de la Calva, integrante del grupo fallecido el pasado mes de agosto.

La ceremonia, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, reunirá sobre las tablas a los artistas más reconocidos del panorama musical de las últimas décadas cuyo éxito, tanto en España como en Iberoamérica, les identifica con sus vínculos al mundo audiovisual.

Egeda, la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales, creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual y cinematográfica española, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones españolas por sus valores técnicos y artísticos.