Amaral derrocha energía a su paso por Madrid con 'Dolce Vita': cómo sigue siendo grande el grupo que nació en las salas

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - Eran casi las 20.40 horas del sábado 19 de julio y el Movistar Arena ya vibraba ante las más de dos horas que se avecinaban. Después de seis años de silencio, que no de parón, había ganas de Amaral, o lo que es lo mismo, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre que, con más de tres décadas a sus espaldas, son sinónimo de buen ritmo, mejores canciones y mensajes, muchos mensajes para hacer pensar y soñar. Con el cartel de 'todo vendido', entre su público se encontraban fans de toda la vida --la formación empezó su andadura en 1992-- con otros que se han unido en los últimos años. Todos ellos han coreado al unísono cada una de las canciones de esta noche, cuando se han intercalado los 15 nuevos temas de su noveno álbum de estudio 'Dolce Vita', el último trabajo que da nombre a la gira actual, con auténticos himnos como 'Moriría por vos', 'Días de verano' o la combativa 'Revolución'. El pabellón quedó a oscuras al sonar los primeros acordes de 'Dolce Vita' y bajar por una escalinata Eva Amaral, ataviada de negro, envuelta en una túnica vaporosa, corpiño negro de lentejuelas y falda larga transparente, en un escenario franqueado por grandes pantallas en los laterales, una al fondo donde se iban sucediendo distintas imágenes o videoclips y una pequeña pasarela central con la que el grupo hacía un guiño a las actuaciones de sus inicios, en las salas donde se dieron a conocer. "A pesar de estar en un sitio enorme con pantallas, queremos estar como en una sala pequeña donde nos veamos los ojos", afirmaba al respecto Juan Aguirre, la otra mitad de Amaral, que recordaba a la gente que los vio tocar "en la Sala Sol, en la Galileo, por Malasaña o gente o en la calle Segovia bajo el viaducto". "Gracias a todos por estar. Gracias por vernos evolucionar", afirmaba antes de que sonaran los compases de 'Tardes', lejos de aquel 1998 cuando "sonó en un garito en el que apenas había tres personas". La evolución de Amaral se ha podido apreciar esta noche con un concierto lleno de ritmo y energía en el que no han faltado sorpresas visuales, como cuando Eva ha levitado sobre el escenario mientras cantaba 'En el centro de un tornado', ataviada para la ocasión con un largo vestido rojo en medio de una lluvia de confetis. Acompañados de Ricardo Esteban (al bajo), Alex Moreno (a la batería), Miriam Moreno (saxo, coros, flauta y percusión), Sergio Valdehita (teclado y coros) y Laura Sorribas (chelo, coros, teclado y percusión), los zaragozanos han recordado "a aquellas personas que se han quedado sin entradas" y han querido "celebrar todos los años de amor" que les unen a su público con la presentación de este nuevo disco, que califican como "el más heterogéneo y variado de su discografía más reciente". “Este disco habla de la belleza de vivir aunque hay momentos que la vida no es dulce sino amarga”, ha reconocido Eva en otro momento del concierto, en el que ha hecho un alegato a favor de “la dulzura y el amor”, con guiños a Victor Jara y su ‘Te recuerdo Amanda’ —con imágenes del cantautor chileno antes de su asesinato— que ha contado con un sentido homenaje por parte de todos los presentes en el escenario. “Gracias a la Fundación Víctor Jara por ceder estas imágenes y difundir la obra de este gran hombre”, señalaba la cantante. En este punto, lamentaba la existencia de esa “parte amarga” que también tiene la vida, “la crueldad inherente a la naturaleza misma y en ciertos humanos como los que nos arrebataron a Víctor o matando a gente indefensa en Gaza”. “No nos lo han arrebatado, no han ganado”, zanjaba al respecto. Eva Amaral ha pedido también al público cantar “las canciones que todos conocen”, algo que no ha sido difícil al sonar 'Toda la noche en la calle', 'Kamikaze', 'Cómo hablar', 'El Universo sobre mí', sin olvidar la versión acústica de 'Sin ti no soy nada', un nuevo guiño a ese inicio intimista en recintos más pequeños. Magia de las canciones es que cada uno la hace suya “No nos gusta mucho explicar de qué van las canciones porque la magia es que cada uno las hace suyas”, aseguraba Eva que sí ha explicado el origen de 'Salir corriendo': “La escribimos hace muchos años a una persona que sufría violencia machista y no sabíamos cómo actuar y hacer que dejara a esta persona. Lo intentamos todo y le hicimos la canción y, aunque no fue inmediato, a día de hoy no está con él y es feliz en su vida. Por su valentía y su felicidad y para todas las que no tuvieron ese final tan feliz, nos faltan muchas, y para las que están a punto de dar ese primer paso lejos de esa vida”. Entraba el concierto en su recta final y nadie quería moverse del recinto cuando Eva y Juan han recordado “al montón de amigos” que viven en Madrid con su 'Marta, Sebas, Guille y los demás', antes de dar de nuevo las gracias. “Nos habéis hecho disfrutar. Gracias por este día y por acomparnos en las idas y venidas, subidas y caídas. No estamos aquí por suerte, es porque estáis vosotros. Gracias siempre por ahí”, aseguraban emocionados. Sonaba en la despedida 'Nothing Compares 2U' de Sinéad O'Connor y no quedaba bien claro quién estaba más agradecido: si el dúo zaragonano que tras Madrid continúa su gira por más de una quincena de ciudades o un público feliz por haber asistido a un espectáculo inolvidable de una leyenda viva de la música española.