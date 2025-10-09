Amargura, la "más profunda inspiración" del Premio Nobel de literatura Laszlo Krasznahorkai

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, Premio Nobel de literatura 2025, se inspira en la amargura, dijo el jueves tras el anuncio del galardón.

Interrogado sobre su mayor fuente de inspiración, el galardonado, contactado por la fundación Nobel, respondió: "la amargura".

Calificado de "maestro del apocalipsis" por su obra distópica y melancólica, Krasznahorkai se dijo "muy, muy triste" por el "estado del mundo" actual, que describe como un periodo "muy sombrío".

"Sin imaginación, la vida sería completamente diferente. Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir a estos momentos muy difíciles que atraviesa el planeta", añadió.

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, en el sudeste de Hungría, Laszlo Krasznahorkai es especialmente leído en Alemania, donde vivió años, y en Hungría, donde es considerado por muchos como uno de los más importantes autores vivientes del país.

Comparte su vida entre Viena, Trieste y Budapest.

Cuando se anunció el premio, estaba en el apartamento de un amigo enfermo, en Fráncfort.

"No lo esperaba para nada", dijo el escritor, que cita a uno de sus autores preferidos, Samuel Beckett, quien exclamó cuando fue premiado con el Nobel en 1969: "¡qué catástrofe!".

"Estoy muy contento y muy orgulloso, pues pertenecer a ese linaje que cuenta con tantos escritores y poetas excepcionales me da la fuerza para utilizar mi lengua, mi lengua materna, el húngaro", añadió.

¿Cómo va a celebrar? Cenando con sus amigos "aquí en Fráncfort", con oporto y champaña, respondió.

