Amazon acuerda con la FTC pagar 2141 millones de euros para cerrar la demanda de las suscripciones Prime

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El gigante del comercio electrónico Amazon ha alcanzado este jueves un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) por el cual pagará US$2500 millones (2141 millones de euros) para cerrar el caso de las suscripciones Prime. La multinacional abonará US$1000 millones (856,5 millones de euros) como sanción administrativa y otros US$1500 millones (1285 millones de euros) para indemnizar a los usuarios que fueron inducidos a contratar Prime, pero a los que, después, se les dificultó el poder cancelar dicho servicio.

Asimismo, como parte del pacto al que ha tenido acceso 'Bloomberg', Amazon y dos de sus ejecutivos, Neil Lindsay y Jamil Ghani, tendrán prohibido reincidir en la conducta ilegal por la que se inició el contencioso.

La FTC demandó en 2023 a Amazon y a tres de sus directivos al considerar que las tácticas empleadas violaban la legislación que ampara a los compradores en línea. La denuncia presentada entonces ante un tribunal del Estado de Washington acusaba a Amazon de "manipular" a los usuarios para que se registrasen en Prime, un servicio con un coste anual de US$139 (119,1 euros) que concede privilegios como una entrega rápida y gratuita o escuchar millones de canciones.

Sin embargo, el proceso de cancelación era "difícil" de encontrar y requería de varios pasos. En este sentido, los consumidores debían hacer clic en cinco páginas en la web a través del ordenador o seis en la aplicación móvil para darse de baja con éxito de Prime.