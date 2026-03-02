Amazon anuncia inversiones por 18.000 millones de euros adicionales en España

El gigante estadounidense de venta en línea Amazon afirmó este lunes que realizará una inversión de 18.000 millones de euros adicionales en España, que se suman a los 15.700 millones ya anunciados en mayo de 2024 para un periodo de diez años.

"Anunciamos planes para invertir 33.700 millones de euros (39.800 millones de dólares) en España para ampliar y respaldar la infraestructura de centros de datos, ofreciendo capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa", indicó Amazon en un comunicado.

"En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro", celebró en la red social X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras mantener un encuentro con una delegación de Amazon en el Congreso mundial de la telefonía móvil en Barcelona.