LA NACION

Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo

El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo sin precisar en qué parte del mundo, aunque...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo
Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo

El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo sin precisar en qué parte del mundo, aunque indicó que será una "reducción global".

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó.

ole/mas/pc

LA NACION
Más leídas
  1. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    1

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  2. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    2

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  3. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    3

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

  4. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    4

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

Cargando banners ...