Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo
El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo sin precisar en qué parte del mundo, aunque...
El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo sin precisar en qué parte del mundo, aunque indicó que será una "reducción global".
"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.
"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó.
