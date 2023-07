Amazon celebra a los miembros de Amazon Prime con más ofertas que cualquier edición anterior de Prime Day

Seattle--(business wire)--jul. 6, 2023--

(NASDAQ: AMZN)—A partir del 11 de julio a las 3 a. m. EDT, los miembros de Amazon Prime de todo el mundo tendrán 48 horas de acceso exclusivo para comprar millones de ofertas este Prime Day. Amazon ofrecerá más ofertas que cualquier edición anterior de Prime Day con nuevas ofertas cada 30 minutos durante determinados períodos. Desde belleza, moda y fitness hasta productos electrónicos, juguetes y dispositivos de Amazon, los miembros de Prime pueden obtener todo lo que quieran y necesiten de manera rápida y confiable este verano, gracias a los ahorros en artículos populares y productos esenciales para la vida diaria en todas las categorías de las mejores marcas y pequeñas empresas. Los clientes que aún no son miembros de Amazon Prime y desean aprovechar al máximo Amazon durante Prime Day pueden unirse o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime. Al registrarse, algunos nuevos miembros recibirán automáticamente un crédito de $10 para usar en las compras de Prime Day.

“Estamos emocionados de celebrar a nuestros miembros de Prime al brindarles más ofertas de Prime Day que cualquier edición anterior en marcas que les encantan, y proporcionarles nuevos artículos que estarán encantados de comprar”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “También descubrirán ofertas más personalizadas durante este Prime Day con experiencias de compra inmersivas como Inspire y nuevas oportunidades para comprar más allá de Amazon con beneficios Amazon Prime como Buy with Prime”.

Ofertas anticipadas

A partir de hoy, los miembros de Amazon Prime podrán obtener un adelanto de una selección de ofertas de Prime Day y hacer clic en “Mira esta oferta” para guardarlas en sus listas. Los miembros serán notificados una vez que su oferta elegida esté activa durante Prime Day. Como novedad para Prime Day, los miembros pueden filtrar sus búsquedas para descubrir productos de pequeñas empresas con el filtro de búsqueda de pequeñas empresas.

Amazon ofrecerá millones de ofertas en todas las categorías, incluidos paquetes exclusivos de Amazon de essie y artículos de las mejores marcas como Dyson, Theragun y Frigidaire. Los miembros de Prime también pueden registrarse en el nuevo programa de ofertas solo por invitación de Amazon para acceder a ofertas exclusivas de Prime Day que se espera que se agoten. Visita amazon.com/esprimeday para obtener más información.

Aquí hay otro adelanto de algunas de las mejores ofertas disponibles para comprar este Prime Day:

Regreso a clases y a la universidad

Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar a realizar sus compras de regreso a la escuela y para la universidad con anticipación este Prime Day. Los padres, estudiantes y maestros descubrirán ahorros en las principales categorías. Algunas de las mejores ofertas incluyen determinados modelos de uniformes para niños de Amazon Essentials por menos de $10; hasta un 55% de descuento en determinados productos Crayola; hasta un 55% de descuento en determinados colchones y camas de Zinus; hasta un 30% de descuento en loncheras Bentgo; 30% de descuento en determinados zapatos de Hey DUDE; 30% de descuento en toallas y ropa de cama de Amazon Basics; hasta un 25% de descuento en laptops de Acer, ASUS, Dell, LG, HP, MSI y Samsung; y un 15% de descuento en mochilas Champion. Los miembros de Amazon Prime también pueden abastecerse y ahorrar un 20% de descuento en compras de $30 en determinados útiles escolares y artículos esenciales para la vida diaria. Visita amazon.com/regresoaclases para obtener más ofertas en artículos para el regreso a clases y amazon.com/regresoalauniversidad para artículos esenciales para la universidad.

Formas de comprar y recibir más

Los miembros de Amazon Prime pueden aprovechar ofertas y ventajas exclusivas que les ayudan a realizar pagos fáciles, obtener recompensas y acceder a ofertas adicionales, todo mientras compran durante Prime Day.

Acerca de Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros que pagan por una membresía de Amazon Prime en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., cualquiera puede unirse a Amazon Prime por $14,99 por mes o $139 por año, o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/prime. Además, los estudiantes universitarios pueden usar Prime Student con una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego solamente pagar $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que cumplan los requisitos pueden obtener Prime Access por 6,99$ al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Amazon Prime, incluidas las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/prime.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

