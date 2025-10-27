Amazon planea despedir a 30.000 trabajadores, equivalente al 8,5% de su plantilla

El gigante del comercio electrónico Amazon planea despedir a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana, lo que representa un 8,5% de los cerca de 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales. Así lo informaron las agencias Bloomberg y Reuters.

El ajuste de plantilla sería el mayor de los últimos tres años. El antecedente data de finales de 2022 y principios de 2023, cuando la multinacional suprimió 27.000 puestos por el fin del boom experimentado durante la pandemia de Covid-19.

Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica indicaron que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.

En su balance financiero relativo al primer semestre del año, Amazon reportó un beneficio neto de US$35.291 millones -equivalente a 30.299 millones de euros-, lo que representa una suba interanual de casi el 50%. En tanto, la firma informó que las ventas ascendieron a US$323.369 millones -277.630 millones de euros-, lo que reflejó un crecimiento de 11%. La multinacional presentará sus resultados del tercer trimestre el próximo jueves 30 de octubre.