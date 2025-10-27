Amazon dice que las exportaciones indias de comercio electrónico superan los US$20.000 millones

Por Manoj Kumar

NUEVA DELHI, 27 oct (Reuters) - Amazon afirmó el lunes que ha ayudado a los vendedores indios a superar los US$20.000 millones en exportaciones totales, incluidos casi US$7000 millones este año, mientras los pequeños operadores trabajan para compensar el impacto de los nuevos aranceles de importación estadounidenses que se impusieron en agosto.

La empresa dijo que seguía confiando en su crecimiento a largo plazo y estableció un nuevo objetivo de alcanzar los US$80.000 millones en exportaciones para 2030, impulsado por la creciente demanda mundial de cosméticos, juguetes, muebles y prendas de vestir. Miles de artesanos y pequeñas empresas indias se vieron afectados después de que Estados Unidos duplicara los aranceles sobre determinados productos hasta el 50% a partir del 27 de agosto. Los aranceles fueron una respuesta a las compras de petróleo ruso por parte de la India.

Los ejecutivos de Amazon dijeron que el impacto más amplio de las exportaciones seguía siendo limitado.

“Nos centramos en los insumos controlables, no en los vientos en contra comerciales a corto plazo”, dijo Srinidhi Kalvapudi, el jefe de Amazon Global Selling India, en una entrevista.

“Nuestra historia a largo plazo es estructural, no cíclica, y para las exportaciones de comercio electrónico, seguimos en el día uno”.

El programa de Venta Global de Amazon, presentado en 2015, permite a las pequeñas y medianas empresas indias vender a clientes de 18 mercados globales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos es el principal destino de los vendedores indios en Amazon, seguido de Reino Unido, Alemania y Canadá, según Kalvapudi. Según datos del Ministerio de Comercio indio, las exportaciones a Estados Unidos cayeron a US$5430 millones en septiembre, frente a los US$6870 millones de agosto, en un momento en que los aranceles afectaron a los envíos de productos textiles, camarones, piedras preciosas y joyas.

La base de exportadores de Amazon ha crecido hasta los 200.000 vendedores, un 33% más en un año, y abarca 28 estados y siete territorios, incluidos Delhi, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Rajastán, Gujarat y Haryana, según Kalvapudi.

El hito de los US$20.000 millones en exportaciones se alcanzó antes del objetivo fijado para finales de 2025, gracias al aumento de los envíos desde ciudades más pequeñas como Panipat, Bhadohi, Karur y Erode. (Información de Manoj Kumar; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)