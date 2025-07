Amazon extiende descuentos del Prime Day; minoristas evalúan alzas por aranceles

NUEVA YORK (AP) — Amazon extenderá este año las ofertas de su Prime Day y ofrecerá nuevos beneficios de membresía a la generación Z, en medio de la preocupación por los precios relacionada con los aranceles y posiblemente con algo de aburrimiento por parte de los clientes con un evento por su 11vo aniversario.

La prometida lluvia de ofertas de verano del gigante del comercio electrónico para miembros Prime comienza el martes a las 3:01 a.m., hora del este de Estados Unidos. Por primera vez, Amazon, con sede en Seattle, celebrará el Prime Day a lo largo de cuatro días; la empresa lanzó el evento en 2015 y lo amplió a dos días en 2019.

Antes de concluir el Prime Day 2025 la madrugada del viernes, Amazon anunció que lanzará ofertas con una frecuencia de hasta 5 minutos durante ciertos períodos. Los miembros Prime de entre 18 y 24 años, quienes pagan US$7,49 al mes en lugar de los US$14,99 que pagan los clientes mayores –no elegibles para tarifas con descuento– por tener envíos gratuitos y otros beneficios, recibirán un 5% de reembolso en efectivo en sus compras por tiempo limitado.

Los ejecutivos de Amazon declinaron comentar sobre el posible impacto de los aranceles en las ofertas del Prime Day. El evento se celebra dos meses y medio después de que un informe en internet generó especulaciones sobre que Amazon planeaba mostrar en su sitio web los costos adicionales de los aranceles junto al precio de los productos.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, denunció el supuesto cambio como un “acto hostil y político” antes de que Amazon aclarara que la idea se había planteado para su aparador en línea Haul, que ofrece productos de bajo costo, pero nunca fue aprobada.

El previo éxito de Amazon de utilizar su Prime Day para impulsar las ventas y atraer nuevos miembros motivó a otras grandes cadenas minoristas a programar ofertas competitivas en julio. Best Buy, Target y Walmart repiten la práctica este año.

Al igual que Amazon, Walmart agregó dos días más a su periodo promocional, que comienza el martes y se extiende hasta el 13 de julio. El minorista más grande del país ofrece sus ofertas de verano tanto en tiendas físicas como en línea por primera vez.

Esto es lo que se puede esperar:

Más días podrían no significar más gasto

Amazon amplió su Prime Day este año porque los compradores “querían más tiempo para comprar y ahorrar”, dijo recientemente Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime, a The Associated Press.

Los analistas no están seguros de que los días adicionales se traduzcan en más compras, dado que las renovadas preocupaciones por la inflación y por los posibles aumentos de precios derivados de los aranceles podrían causar que los clientes estén menos dispuestos a gastar.

Amazon no revela las cifras de ventas de su Prime Day, pero reportó el año pasado que el evento alcanzó un récord de ventas globales. Adobe Digital Insights –que analiza datos para comprender el comportamiento de los consumidores y mejorar las prácticas de mercadotecnia para el desempeño de los negocios– predice que el evento de ofertas generará US$23.800 millones en gasto online total del 8 al 11 de julio, un 28,4% más que en el mismo periodo del año anterior. En 2024 y 2023, las ventas online aumentaron un 11% y un 6,1% durante los cuatro días comparables de julio. Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights, manifestó que la decisión de Amazon de extender el evento de ventas a cuatro días es una gran oportunidad para “realmente aumentar y acelerar la velocidad de compra”. Caila Schwartz, directora de análisis y estrategia sobre el consumidor de la empresa de software Salesforce, señaló que, en general, las ventas de julio han perdido impulso en los últimos años. Amazon no es cliente de Salesforce Commerce Cloud, por lo que la compañía de software empresarial no tiene acceso a las ventas de comercio electrónico del gigante online y, por lo tanto, desconoce las cifras del Prime Day. “Lo que vimos el año pasado fue que (los compradores) adquirían y con eso terminaban”, dijo Schwartz. “Sabemos que el consumidor todavía es muy cauteloso. Por lo tanto, es probable que veamos un patrón similar en el que llegan temprano, están listos para comprar y luego dan un paso atrás”. Los aranceles no parecen afectar mucho los costos (hasta ahora) Ejecutivos de Amazon informaron en mayo que la empresa y muchos de sus vendedores externos trataron de anticiparse a las elevadas facturas por los impuestos de importación sobre productos extranjeros antes de que entraran en vigor los aranceles del presidente Donald Trump. Y debido a esta medida, un buen número de vendedores externos no habían modificado sus precios en ese momento, informó Amazon. Pandya, de Adobe Digital Insights, espera que los descuentos se mantengan al nivel del año pasado y que otras empresas minoristas estadounidenses apliquen descuentos de entre el 10% y el 24% al precio de venta sugerido por el fabricante entre el martes y el viernes. Schwartz, de Salesforce, comentó que ha notado que los minoristas se han vuelto más precisos con sus descuentos, por ejemplo, al ofrecer códigos promocionales aplicables a ciertos productos en lugar de a todo su sitio web. Los compradores podrían enfocarse en artículos de primera necesidad Históricamente, Amazon Prime y otras empresas que ofrecen ofertas en julio han ayudado a impulsar el gasto para el regreso a clases y han motivado a quienes planean con anticipación a comprar otros productos de temporada con antelación. Los analistas dicen que su expectativa es que los consumidores estadounidenses realizarán compras esta semana por temor a que los aranceles encarezcan los artículos más a futuro. Brett Rose, director general de United National Consumer Supplies, un distribuidor mayorista de productos con exceso de existencias –como juguetes y artículos de belleza– cree que los compradores optarán por artículos como productos básicos de belleza. “Comprarán más artículos de uso diario”, opinó. Un vistazo a los descuentos Como en años anteriores, Amazon ofreció ofertas anticipadas previas a su Prime Day. Y para el gran evento, la empresa anunció descuentos especiales en productos compatibles con Alexa, como Echo, Fire TV y tabletas Fire. Walmart informó que sus ofertas de julio incluirían un monitor inteligente Samsung de 32 pulgadas en US$199 en lugar de US$299,99; y un descuento de US$50 en un televisor inteligente Vizio de 50 pulgadas con un precio minorista estándar de US$298. Target reportó que mantendría sus precios de 2024 en artículos clave para el regreso a la escuela, incluidos una mochila de US$5 y una selección de 20 útiles escolares que en total suman menos de US$20. Algunos vendedores externos no participarán en el Prime Day Los negocios independientes que venden productos a través de Amazon representan más del 60% de las ventas minoristas de la empresa. Se anticipa que algunos vendedores externos no participen en el Prime Day y no ofrezcan descuentos con el fin de mantener sus márgenes de ganancias durante la continua incertidumbre sobre los aranceles, reportan analistas. Rose, de United National Consumer Supplies, dijo que habló con vendedores externos quienes expresaron que preferían tener un impacto sobre sus ventas esta semana antes que agotar una buena parte de su inventario previo a los impuestos de importación y arriesgarse a ver sus márgenes de ganancias sufrir más adelante. No obstante, algunos negocios independientes que comercializan sus productos en Amazon esperan que el Prime Day reduzca el inventario que acumularon a principios del año para evitar los aranceles. La empresa de fragancias para el hogar Outdoor Fellow, que realiza aproximadamente el 30% de sus ventas a través de Amazon, compra a China la mayoría de sus tapas para velas, etiquetas, frascos, difusores de varillas y otros artículos, dijo Patrick Jones, su fundador. Ante el temor de costos altos a causa de los aranceles, Jones se abasteció a principios de año y prácticamente duplicó su inventario. Para el Prime Day, planea ofrecer descuentos más atractivos, como un 32% sobre el precio de una vela que normalmente cuesta US$34, informó Jones. “Todos los productos que tenemos en Amazon ahora mismo pertenecen al inventario que teníamos antes de que entraran en vigor los aranceles”, agregó. “Así que todavía podemos ofrecer el descuento que planeábamos”.

Jones manifestó que espera saber si el pedido que realizó en junio generará importantes aranceles aduaneros cuando la mercancía llegue de China en unas semanas.

____

La periodista de negocios de The Associated Press, Mae Anderson, contribuyó a este despacho.