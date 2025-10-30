Amazon ganó un 38% más en el tercer trimestre con un fuerte crecimiento del negocio de AWS

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El gigante del comercio electrónico Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de US$ (18.213 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

La cifra de negocio de Amazon en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de US$ (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta 74.058 millones de US$ (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta 106.111 millones de US$ (91.216 millones de euros).

Los ingresos de Amazon en Norteamérica alcanzaron en el tercer trimestre un total de 106.267 millones de US$ (91.350 millones de euros), un 11,2% más, mientras que a nivel internacional la compañía facturó 40.896 millones de US$ (35.155 millones de euros), un 14% más.

De su lado, AWS alcanzó una cifra de negocio entre julio y septiembre de 33.006 millones de US$ (28.373 millones de euros), un 20,2% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, Amazon obtuvo un beneficio neto de 56.478 millones de US$ (48.550 millones de euros), un 44% por encima del resultado contabilizado un año antes, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 503.538 millones de US$ (432.857 millones de euros), un 11,9% más.

“Seguimos observando un fuerte impulso y crecimiento en Amazon, ya que la IA impulsa mejoras significativas en todos los ámbitos de nuestro negocio”, declaró Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon, quien destacó el crecimiento de AWS “a un ritmo que no veíamos desde 2022”.

De cara al último trimestre del año, la multinacional espera que sus ventas netas se sitúen entre 206.000 y 213.000 millones de US$ (177.084 y 183.101 millones de euros), lo que supone un crecimiento de entre el 10% y el 13% interanual, incluyendo un impacto favorable de aproximadamente 190 puntos básicos debido a las fluctuaciones cambiarias.

Asimismo, la compañía prevé que el resultado operativo del cuarto trimestre oscile entre 21.000 y 26.000 millones de US$ (18.052 y 22.350 millones de euros), en comparación con los 21.200 millones de US$ (18.224 millones de euros) del cuarto trimestre de 2024.