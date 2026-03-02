Amazon invertirá 18.000 millones de euros adicionales en España en centros de datos e IA
BARCELONA, 2 mar (Reuters) - Amazon anunció el lunes que invertirá 18.000 millones de euros (US$21.000 millones) adicionales en España para ampliar sus centros de datos e impulsar la innovación en inteligencia artificial (IA), lo que elevará su inversión total en el país a 33.700 millones de euros.
Amazon anunció la inversión después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reuniera con David Zapolsky, director de Asuntos Globales y Jurídicos de Amazon, en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona.
Zapolsky dijo que la inversión respaldaría hasta 30.000 puestos de trabajo hasta 2035.
"Con esta inversión, convertimos a España en el epicentro de la inteligencia artificial de nuestras operaciones en Europa", afirmó.
El año pasado, Amazon anunció que su unidad de computación en la nube AWS invertiría 15.700 millones de euros en centros de datos en la región nororiental española de Aragón, lo que respaldaría la creación de una media estimada de 17.500 puestos de trabajo al año en empresas locales hasta 2033.
