Amazon invertirá 18.000 millones de euros adicionales en España en centros de datos e IA

BARCELONA, 2 mar (Reuters) - Amazon ​anunció el lunes ⁠que ⁠invertirá 18.000 millones de euros (US$21.000 millones) ​adicionales en España para ampliar sus ‌centros de datos e impulsar la ​innovación en inteligencia ​artificial (IA), lo que elevará su inversión total en el país a 33.700 millones de euros.

Amazon anunció la inversión después de que el presidente del Gobierno español, ​Pedro Sánchez, se reuniera con David Zapolsky, director de Asuntos ⁠Globales y Jurídicos de Amazon, en el Congreso Mundial de ‌Móviles de Barcelona.

Zapolsky dijo que la inversión respaldaría hasta 30.000 puestos de trabajo hasta 2035.

"Con esta inversión, convertimos a España en el epicentro de la inteligencia artificial de nuestras operaciones en ‌Europa", afirmó.

El año pasado, Amazon anunció que su unidad de ⁠computación en la nube AWS invertiría 15.700 ‌millones de euros en centros ⁠de datos en la región nororiental ⁠española de Aragón, lo que respaldaría la creación de una media estimada de 17.500 puestos de trabajo al año en empresas locales hasta 2033.

