Amazon planea fabricar 10.000 robotaxis al año para desafiar a Waymo

HAYWARD, California, EE.UU. (AP) — Amazon pretende fabricar hasta 10.000 robotaxis anualmente en una extensa planta cerca de Silicon Valley mientras se prepara para desafiar al líder de taxis autónomos Waymo. El CEO de Tesla, Elon Musk, también compite para unirse a la carrera de los vehículos autónomos.

La fábrica de robotaxis, de 20.440 metros cuadrados (220.000 pies cuadrados), anunciada el miércoles, marca una nueva fase en el impulso de Amazon hacia una frontera tecnológica que comenzó a tomar forma en 2009, cuando Waymo se lanzó como un proyecto secreto dentro de Google.

Amazon comenzó a interesarse en el mercado hace 5 años, cuando desembolsó US$1200 millones por la startup de conducción autónoma Zoox, que será la marca detrás de un servicio de robotaxis que planea comenzar a transportar clientes en Las Vegas a finales de este año, antes de expandirse a San Francisco en 2026.

Zoox, concebida en 2014, intentará alcanzar a Waymo, que comenzó a operar robotaxis en Phoenix hace casi 5 años y luego a realizar viajes de pago en San Francisco en 2023, antes de expandirse a Los Ángeles y Austin, Texas. La empresa dice que ya ha realizado más de 10 millones de viajes pagados, mientras que otros posibles rivales como Amazon y Tesla siguen afinando su tecnología de conducción autónoma al tiempo que abordan otros desafíos, como la forma de aumentar su flota.

Amazon siente que ha abordado ese problema con la planta de fabricación de Zoox, que se extiende por el equivalente a tres campos y medio de fútbol, ubicada en Hayward, California, a unos 27 kilómetros (17 millas) al norte de una fábrica donde Tesla construye algunos de los vehículos eléctricos que, según Musk, podrán operar sin un conductor al volante en el futuro.

Desde que se mudó a la antigua fábrica de fabricación de autobuses en 2023, Zoox la ha transformado en una instalación de alta tecnología donde sus vehículos de forma cuadrada, similares a góndolas, se ensamblan y prueban a lo largo de una línea de ensamblaje de 21 estaciones. Por ahora, la empresa solo fabrica un robotaxi por día, pero para el próximo año espera producirlos a un ritmo de tres vehículos por hora.

Para 2027, Zoox espera fabricar 10.000 robotaxis anualmente en Hayward para acumular una flota que espera llevar a otros mercados importantes, como Miami, Los Ángeles y Atlanta. Aunque la empresa ensamblará sus vehículos en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de las piezas se importan del extranjero, según funcionarios de la empresa.

“Es un momento emocionante para embarcarse en este viaje”, dijo el martes la CEO de Zoox, Aicha Evans, durante un recorrido por la fábrica de robotaxis, que coorganizó con Jesse Levinson, cofundador y director de tecnología de la empresa.

Aunque Zoox estará muy por detrás, cree que puede atraer a los pasajeros con vehículos que parecen más carruajes que autos, con capacidad para hasta cuatro pasajeros.

Waymo, en contraste, construye su tecnología de conducción autónoma sobre coches fabricados por otros grandes fabricantes de automóviles, haciendo que su robotaxi se parezca a los vehículos conducidos por humanos. Zoox ni siquiera se molesta en poner un volante en sus robotaxis. Mientras continúa probando sus vehículos en Las Vegas, Zoox estableció recientemente una asociación para dar paseos a los huéspedes de Resorts World. También sigue probando sus vehículos en San Francisco, donde Waymo ya ha convertido los autos sin conductor en una imagen cotidiana, en una ciudad que ha sido famosa por los tranvías desde la década de 1870. El mes pasado, durante las pruebas en San Francisco, una colisión menor entre un robotaxi de Zoox y una persona que montaba un scooter eléctrico llevó a la empresa a emitir un retiro voluntario para actualizar su tecnología de conducción autónoma. No se reportaron lesionados en el incidente. Tesla también trata de competir contra Waymo, aunque aún no se sabe cuándo Musk cumplirá su promesa de construir el servicio de robotaxis más grande del mundo. El magnate aún no ha renunciado a la meta, aunque sus ambiciones actuales son más modestas que en 2019, cuando predijo que Tesla operaría una flota de un millón de robotaxis por ahora. Actualmente, pretende realizar un lanzamiento limitado de vehículos autónomos de Tesla en Austin este domingo, aunque esa fecha podría cambiar porque Musk está "siendo súper paranoico con la seguridad". Zoox, en contraste, planea operar entre 500 y 1000 de sus robotaxis en mercados pequeños a medianos, y alrededor de 2000 de ellos en las principales ciudades donde opere en el futuro, según Evans. La empresa cree que cada vehículo producido en su planta de Hayward debería estar en la carretera durante unos cinco años, o alrededor de 804.672 kilómetros (500.000 millas).