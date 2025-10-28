Amazon prescindirá de unos 14.000 puestos corporativos en su apuesta por la IA

(Añade detalles, comentarios y contexto en todo el texto; modifica titular)

28 oct (Reuters) - Amazon comunicó el martes que reducirá su plantilla corporativa en unos 14.000 puestos

Reuters informó por primera vez el lunes de que Amazon planea prescindir de hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes

La empresa tenía alrededor de 1,56 millones de empleados a tiempo completo y parcial a finales del año pasado. La plantilla corporativa de Amazon abarca unos 350.000 empleados.

En los dos últimos años Amazon ha llevado a cabo recortes de plantilla graduales en filiales como libros, dispositivos y su negocio de pódcasts Wondery.

Eso ya ha ayudado a los equipos a moverse más rápido y la empresa seguirá gestionando la contratación "reduciendo (personal) en algunas áreas y contratando en otras" de cara a 2026, dijo Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de las Personas y Tecnología, en la nota.

La empresa también ofrecerá a la mayoría de los trabajadores afectados 90 días para buscar un nuevo puesto interno y dijo que sus equipos de contratación darían prioridad a esos candidatos.

ESFUERZOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La nota reitera el impulso del director ejecutivo, Andy Jassy, para reducir los niveles de gestión y apoyarse más en la IA. En junio dijo que la creciente adopción de herramientas de IA generativa reduciría la plantilla total del gigante del comercio electrónico en los próximos años.

Se espera que Amazon desembolse unos US$118.000 millones en gastos de capital este año, gran parte de los cuales se destinarán a la construcción de infraestructuras de IA y de la nube.

Las empresas utilizan cada vez más la tecnología para escribir el código de su software y adoptan agentes de IA para automatizar tareas rutinarias, en un momento en que buscan ahorrar costes y reducir la dependencia de las personas.

"Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde (la expansión de) internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca", afirma Galetti.

