Amazon prescindirá de unos 14.000 puestos corporativos

28 oct (Reuters) - Amazon comunicó el martes que reducirá su plantilla corporativa en unos 14.000 puestos, a medida que el gigante tecnológico recorta capas operativas para limitar costes en un contexto de crecientes inversiones en inteligencia artificial.

La empresa tenía alrededor de 1,56 millones de empleados a tiempo completo y parcial a finales del año pasado. La plantilla corporativa de Amazon incluye unos 350.000 empleados. Reuters informó por primera vez el lunes de que Amazon planea prescindir de hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes, en un momento en que la empresa compensa el exceso de contratación realizada durante el pico de demanda de la pandemia.

Amazon ha estado reestructurando su plantilla en múltiples divisiones en los últimos meses, en los que ha recortado en su filial de libros, dispositivos y servicios, así como en su división de pódcasts Wondery.

Andy Jassy, dijo en junio que la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa reduciría la plantilla total del gigante del comercio electrónico en los próximos años.

Las empresas recurren cada vez más a la IA para escribir el código de sus programas informáticos y adoptan agentes de IA para automatizar tareas rutinarias, mientras buscan ahorrar costes y reducir la dependencia del personal. (Información de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee y Devika Syamnath; edición en español de Jorge Ollero Castela)