Amazon pretende recortar hasta 30.000 puestos de trabajo, según fuentes

Por Greg Bensinger

SAN FRANCISCO, 27 oct (Reuters) - Amazon planea recortar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes, ya que la empresa trabaja para reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La cifra representa un pequeño porcentaje de los 1,55 millones de empleados totales de Amazon, pero casi el 10% de los aproximadamente 350.000 empleados corporativos de la empresa.

Representaría el mayor recorte de empleo en Amazon desde que se eliminaron alrededor de 27.000 puestos de trabajo desde finales de 2022.

Un portavoz de Amazon declinó hacer comentarios. (Reporte de Greg Bensinger; Edición de Chizu Nomiyama; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)

