Amazon prevé un aumento del 50% en la inversión este año y las acciones caen en picado

Por Greg Bensinger y Deborah Mary Sophia

6 feb (Reuters) - Amazon pronosticó el jueves un aumento de más del 50% en los gastos de capital para este año, sumándose a sus competidores en una ola de gastos para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial, lo que provocó una caída del 11,5% en sus acciones en las operaciones posteriores al cierre de la sesión

Mientras las acciones se desplomaban ante la noticia de que Amazon invertiría 200.000 millones de dólares en impulsar sus esfuerzos en materia de inteligencia artificial en 2026, el director ejecutivo Andy Jassy adoptó un tono defensivo durante la conferencia de la empresa con los inversores, en contraste con los ejecutivos de Alphabet, que se mostraron más confiados el miércoles, cuando Google demostró su resistencia en el desarrollo de software de inteligencia artificial

"Como recordatorio", dijo Jassy, refiriéndose a los resultados de la plataforma en la nube Amazon Web Services, "es muy diferente tener un crecimiento interanual del 24% sobre una tasa de ejecución anualizada de 142.000 millones de dólares, que tener un crecimiento porcentual más alto sobre una base significativamente menor, que es el caso de nuestros competidores"

Los ingresos de AWS crecieron hasta los 35.600 millones de dólares en el trimestre de diciembre, mientras que Google Cloud creció un 48% hasta los millones de dólares. Azure, de Microsoft, disparó los ingresos un 39% en el mismo periodo

Los resultados de Amazon son una nueva señal de que las grandes tecnológicas no van a frenar en breve sus cuantiosas inversiones en IA. Las acciones de Amazon cerraron con una caída del 4,4% durante la sesión bursátil habitual, al aumentar la preocupación por el enorme coste del auge de la inteligencia artificial. Se espera que los cuatro principales proveedores de hiperescala tecnológica (Amazon, Microsoft, Google y Meta) gasten en conjunto más de 630.000 millones de dólares este año

Los resultados tecnológicos de los últimos días han demostrado que Wall Street tiene un mensaje claro para las empresas tecnológicas: el aumento del gasto en IA solo puede continuar si las empresas muestran unos rendimientos operativos o financieros proporcionales

Amazon también prevé unos ingresos operativos en el primer trimestre de entre 16.500 y 21.500 millones de dólares, lo que supone aproximadamente 1.000 millones de dólares relacionados en parte con el aumento de los costes de su negocio de internet por satélite de alta velocidad, Leo. Según LSEG, los analistas estimaban unos beneficios de 22.040 millones de dólares

"Al mercado simplemente no le gusta la considerable suma de dinero que se sigue invirtiendo en para obtener estas tasas de crecimiento", dijo Dave Wagner, gestor de carteras de Aptus Capital Advisors

Los analistas aclamaron en gran medida la llamativa previsión de gastos de capital de Google, ya que la empresa registró un crecimiento espectacular en sus ingresos por servicios en la nube, aunque sus acciones cayeron un 3% el jueves, al igual que los planes de gastos de capital de Meta. Sin embargo, los inversores castigaron las acciones de Microsoft la semana pasada después de que el crecimiento de su unidad de servicios en la nube apenas superara las estimaciones

El elevado gasto previsto por Amazon en 2026 superará el flujo de caja operativo, según Asit Sharma, analista de inversiones de The Motley Fool. El analista de D.A. Davidson, Gil Luria, dijo: "Amazon tiene que invertir a estos niveles solo para mantenerse en la carrera"

Aunque es una filial más pequeña para Amazon, que solo contribuye entre el 15% y el 20% de las ventas totales, Amazon Web Services genera más del 60% de los beneficios operativos de la empresa. Su crecimiento de ventas del 24% en el cuarto trimestre fue el mayor en 13 trimestres, pero se vio eclipsado por el aumento de las inversiones de la empresa

Jassy dedicó gran parte de la conferencia telefónica posterior a la publicación de los resultados, de casi una hora de duración, a presumir de las nuevas ofertas de AWS. Señaló, por ejemplo, que AWS tiene más de 1.000 aplicaciones nuevas que ha lanzado o lanzará próximamente, así como un competitivo bot de atención al cliente basado en inteligencia artificial y alertas deportivas en directo

"Estamos siendo increíblemente agresivos", afirmó Jassy. "En todos nuestros negocios se observa un uso muy amplio de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente y, en muchos casos, para reinventar por completo lo que antes era posible"

Amazon también ha estado invirtiendo en su negocio de comercio electrónico, con el objetivo de atraer a más clientes mediante la expansión a zonas rurales de Estados Unidos, el aumento de su capacidad de entrega en el mismo día y al día siguiente, y la intensificación de su apuesta por los alimentos perecederos

Sin embargo, Amazon sufrió un deterioro de activos por valor de 610 millones de dólares, relacionado principalmente con su unidad de tiendas físicas, que incluye las tiendas de comestibles Amazon Go y Amazon Fresh. La empresa se está retirando de las tiendas físicas, cerrando todos sus establecimientos Fresh y Go y convirtiendo algunos en comercios Whole Foods

(Reporte de Deborah Sophia en Bangalore y Greg Bensinger en San Francisco; reportaje adicional de Arriana McLymore en Nueva York; edición de Pooja Desai, Sayantani Ghosh y Matthew Lewis; editado en español por Tomás Cobos)