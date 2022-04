Amazon realizará hasta 83 lanzamientos de Arianespace, Blue Origin y United Launch Alliance para el Proyecto Kuiper

Seattle--(business wire)--abr. 6, 2022--

Amazon (nasdaq: amzn) ha anunciado hoy acuerdos con arianespace, blue origin y united launch alliance (ula) para prestar servicios de lanzamiento de carga pesada para el proyecto kuiper, la iniciativa de amazon para aumentar el acceso global a la banda ancha mediante una constelación de satélites en órbita terrestre baja (otb). los contratos suman hasta 83 lanzamientos en un periodo de cinco años, con lo que amazon tendrá capacidad para desplegar la mayor parte de su constelación de 3236 satélites. es la mayor adquisición comercial de vehículos de lanzamiento de la historia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005522/es/

Artist's concept of the Ariane 6, New Glenn, and Vulcan Centaur rockets to be used by Amazon's Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

«El Proyecto Kuiper brindará banda ancha rápida y asequible a decenas de millones de clientes en comunidades desatendidas y subatendidas de todo el mundo», explicó Dave Limp, vicepresidente sénior de Amazon Devices & Services. «Aún tenemos mucho trabajo por delante, pero el equipo ha ido alcanzando un hito tras otro en todos los aspectos de nuestro sistema satelital. Estos acuerdos de lanzamiento reflejan nuestro increíble compromiso y confianza en el Proyecto Kuiper, y estamos orgullosos de trabajar con unos socios tan impresionantes para cumplir nuestra misión».

El objetivo del Proyecto Kuiper es proporcionar banda ancha de alta velocidad y baja latencia a una amplia variedad de clientes, entre los que se incluyen hogares, escuelas, hospitales, empresas, organismos públicos, operaciones de socorro en casos de desastre, operadores de telefonía móvil y otras organizaciones que trabajen en lugares sin una conexión fiable a internet. Amazon está diseñando y desarrollando todo el sistema a nivel interno, combinando una constelación de satélites OTB avanzados con pequeños terminales de clientes asequibles y una red de comunicación terrestre segura y resistente. El Proyecto Kuiper aprovechará la huella logística y operativa global de Amazon, así como la red e infraestructura de Amazon Web Services (AWS), para atender a una base de clientes diversa y global. El Proyecto Kuiper también pondrá la experiencia de Amazon al servicio de la producción de dispositivos y servicios de bajo coste como Echo y Kindle, para ofrecer un servicio a un precio asequible y accesible para los clientes.

«Asegurar la capacidad de lanzamiento de múltiples proveedores ha sido un compromiso clave de nuestra estrategia desde el primer día», contó Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología del Proyecto Kuiper en Amazon. «Este planteamiento reduce el riesgo asociado a las paradas de los vehículos de lanzamiento y permite que Amazon establezca precios competitivos a largo plazo, lo que representa un ahorro de costes que podemos trasladar a nuestros clientes». Estos grandes cohetes de carga pesada también nos permiten desplegar más unidades de nuestra constelación con menos lanzamientos, lo que ayuda a simplificar el calendario de lanzamiento y despliegue. Estamos encantados de estar un poco más cerca de conectar a los hogares, empresas y organismos gubernamentales de todo el mundo.

El alcance de estos contratos también favorecerá al sector de los servicios de lanzamiento en general, con lo que se impulsará la innovación y la creación de empleo en Estados Unidos y Europa. Proveedores de 49 estados de EE. UU. ayudan a desarrollar y fabricar la nueva generación de vehículos de lanzamiento de carga pesada de Blue Origin y ULA, mientras que Arianespace confía en la red de proveedores de ArianeGroup de 13 países europeos para fabricar su cohete Ariane 6. Además, Amazon colabora con Beyond Gravity (antes RUAG Space), un proveedor de tecnología espacial situado en Suiza, para construir dispensadores de satélites modulables de bajo coste que ayudarán a desplegar la constelación del Proyecto Kuiper. Gracias a esta colaboración, Beyond Gravity abrirá una nueva planta de producción, duplicará su capacidad de producción y creará docenas de puestos de trabajo en Linköping (Suecia).

Arianespace

Arianespace, la empresa espacial europea, se ha erigido en líder de la industria mundial de servicios de lanzamiento. El año pasado completó 15 lanzamientos exitosos, incluido el del telescopio espacial James Webb a finales de diciembre. Arianespace está a punto de empezar a operar su vehículo de lanzamiento pesado de nueva generación, el Ariane 6, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Amazon ha obtenido 18 cohetes Ariane 6 como parte de este acuerdo inicial.

«Este contrato, el mayor que hemos firmado nunca, representa un gran hito en la historia de Arianespace. Es un honor para nosotros desempeñar un papel importante en el despliegue del Proyecto Kuiper de Amazon, cuyo objetivo es conectar a decenas de millones de personas a internet», declaró Stéphane Israël, consejero delegado de Arianespace. «Se fundamentará en el espíritu innovador europeo, la potencia industrial y los años de experiencia, y es una victoria importante para la industria europea de lanzadores. Que Amazon haya elegido el Ariane 6 para esta misión es un gran orgullo para nosotros y un importante voto de confianza en nuestro nuevo vehículo de lanzamiento».

Blue Origin

Amazon ha firmado un acuerdo con Blue Origin para garantizar 12 lanzamientos usando New Glenn, con opciones de hasta 15 lanzamientos adicionales. New Glenn está alimentado por siete motores BE-4 y su primera plataforma reutilizable está construida para un mínimo de 25 misiones.

«Para nosotros es un honor poder apoyar la ambiciosa misión de Amazon de proporcionar una banda ancha fiable y asequible a las comunidades desatendidas y subatendidas de todo el mundo a través de New Glenn y nuestros motores BE-4», afirmó Jarrett Jones, vicepresidente sénior de New Glenn, Blue Origin. «El carenado de siete metros del New Glenn presenta unas capacidades de masa y volumen sin precedentes, por lo que proporciona la máxima flexibilidad de lanzamiento al Proyecto Kuiper. También queremos dar las gracias a nuestro socio, United Launch Alliance. Nos enorgullece fabricar motores hechos en EE. UU. para el Vulcan Centaur de ULA.

United Launch Alliance

El acuerdo de Amazon con ULA engloba 38 lanzamientos con Vulcan Centaur, el nuevo vehículo de lanzamiento pesado de ULA. Este contrato de servicios de lanzamiento también cubre la producción y la infraestructura de lanzamiento para apoyar una mayor cadencia de lanzamientos en la estación de la fuerza espacial de Cabo Cañaveral, incluida una nueva versión dedicada de la Plataforma de Lanzamiento Vulcan (VLP). ULA está realizando inversiones adicionales en su centro de operaciones y procesamiento de vuelos espaciales (SPOC) para ofrecer una segunda instalación capaz de procesar completamente los vehículos, transformando el lugar de lanzamiento para que tenga dos «pistas de lanzamiento» paralelas para operaciones de alta cadencia. El acuerdo se suma al ya existente del Proyecto Kuiper para obtener nueve vehículos Atlas V de ULA.

«Este acuerdo marca el comienzo de una nueva y emocionante era para ULA y para toda la industria de lanzamientos de Estados Unidos. Con un total de 47 lanzamientos entre nuestros vehículos Atlas y Vulcan, estamos orgullosos de lanzar la mayor parte de esta importante constelación», dijo Tory Bruno, presidente y consejero delegado de ULA. «Supondrá un apoyo a cientos de puestos de trabajo, especialmente en lugares como Alabama, Colorado y Florida, y las inversiones de Amazon en la infraestructura de lanzamiento y las mejoras de capacidad beneficiarán tanto a los clientes comerciales como a los institucionales».

El Proyecto Kuiper tiene previsto lanzar dos misiones prototipo a finales de este año en el cohete Rs1 de ABL Space Systems. Más de 1000 personas trabajan ahora mismo en Amazon para el Proyecto Kuiper, y el equipo sigue avanzando a medida que se aproxima a un despliegue completo y listo para la producción, finalizando su diseño de satélite de alto rendimiento, produciendo un terminal compacto y asequible para el cliente, y desplegando una red de comunicaciones segura y fiable que conecta los satélites con los clientes y la infraestructura terrestre. Una vez desplegado, el Sistema Kuiper tendrá capacidad para dar servicio a diez millones de clientes residenciales, empresas y organismos públicos en lugar donde no existe una banda ancha fiable. Amazon tiene la intención de seguir colaborando con empresas que compartan su compromiso de acabar con la brecha digital global y crear nuevas oportunidades para la innovación. Para más información sobre el Proyecto Kuiper, mira nuestro vídeo resumen.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras con un solo clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos y servicios en los que Amazon ha sido pionera. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las afirmaciones que no sean hechos históricos, incluidas las relativas a las actividades empresariales previstas, realizadas en este comunicado de prensa, son declaraciones prospectivas. Utilizamos palabras como "pretende", "anticipa", "cree", "espera", "futuro", "pretende", "hará" y expresiones similares para identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la dirección y son inherentemente inciertas. Los resultados reales podrían diferir materialmente por una serie de razones, incluyendo, entre otras, los cambios en nuestra liquidez, condición financiera, o la asignación de capital y estrategias de financiación o en los mercados de deuda y de capital, incluso como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio, los cambios en las condiciones económicas mundiales y el gasto de los clientes, los acontecimientos mundiales, la tasa de crecimiento de Internet, el comercio en línea y los servicios en la nube, la cantidad que Amazon.com invierte en nuevas oportunidades de negocio y el calendario de dichas inversiones, la combinación de productos y servicios vendidos a los clientes, la combinación de ventas netas derivadas de productos en comparación con las de servicios, la medida en que debamos impuestos sobre la renta u otros impuestos, la competencia, la gestión del crecimiento, las posibles fluctuaciones de los resultados operativos, el crecimiento y la expansión internacionales, los resultados de las reclamaciones, los litigios, las investigaciones gubernamentales y otros procedimientos, la optimización de los centros de procesamiento, clasificación, entrega y datos, los riesgos de la gestión de inventarios, la variabilidad de la demanda, el grado en que celebramos, mantenemos y desarrollamos acuerdos comerciales, las adquisiciones y transacciones estratégicas propuestas y realizadas, los riesgos de pago y los riesgos de rendimiento y productividad. Además, el clima económico mundial y los efectos adicionales o imprevistos de la pandemia mundial amplifican muchos de estos riesgos. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran significativamente de las expectativas de la dirección, se describen con mayor detalle en los documentos presentados por Amazon.com ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo su más reciente Informe Anual en el Formulario 10-K y los documentos posteriores. Aunque no asumimos ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la ley, le aconsejamos que consulte cualquier información adicional que hagamos en nuestros informes anuales en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K presentados ante la SEC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220405005522/es/

CONTACT: Amazon.com, Inc.

Media Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Keyword: washington europe united states north america

Industry keyword: aerospace technology manufacturing air transport other science other technology research telecommunications internet science

SOURCE: Amazon.com, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/06/2022 06:18 am/disc: 04/06/2022 06:18 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220405005522/es