Amazon recorta más puestos de trabajo, esta vez en la unidad de robótica

Por Greg Bensinger

SAN FRANCISCO, 4 mar (Reuters) - Amazon confirmó el martes que despidió a personal ‌de su unidad ‌de robótica, ⁠lo que afectó al menos a 100 puestos de trabajo administrativos, informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el ​asunto.

La decisión ⁠se ⁠conoce tras un recorte de unos 16.000 puestos de trabajo en ​enero, cuando la empresa insinuó que los despidos continuarían.

La división afectada ‌por los recortes del martes se ​encarga del diseño de robots ​y otros medios de transporte para la automatización, principalmente en almacenes.

"Revisamos periódicamente nuestras organizaciones para asegurarnos de que los equipos estén mejor preparados para innovar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes", dijo Amazon en un comunicado, ​sin especificar el número de puestos de trabajo suprimidos.

Business Insider informó anteriormente sobre los recortes ⁠en robótica.

Comenzando con una ronda de unos 14.000 empleados administrativos en octubre, Amazon ha ‌recortado 30.000 puestos de trabajo corporativos, vinculándolos a las ganancias de eficiencia derivadas de la inteligencia artificial, así como a la revisión de la cultura de la empresa.

Los despidos representaron casi el 10% de los trabajadores administrativos, aunque la mayor parte de los 1,5 millones de trabajadores de ‌Amazon son personal por horas, especialmente en los almacenes conocidos como centros ⁠logísticos.

Los últimos recortes de empleo se producen después de ‌que Amazon detuviera en enero el desarrollo de un ⁠brazo robótico conocido como Blue Jay, que presentó ⁠en un evento en octubre. Blue Jay contaba con múltiples brazos robóticos que podían agarrar varios artículos a la vez y estaba diseñado para ayudar a los trabajadores en espacios más reducidos.

Además de los ‌recortes más amplios de ​octubre y enero, Amazon ha reducido durante el último año un número menor de puestos de trabajo en sus unidades de dispositivos y servicios, libros, podcasts y relaciones públicas, entre ‌otros. (Reporte de Greg Bensinger; editado en español por Daniela Desantis)