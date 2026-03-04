Amazon recorta más puestos de trabajo, esta vez en la unidad de robótica
Por Greg Bensinger
SAN FRANCISCO, 4 mar (Reuters) - Amazon confirmó el martes que despidió a personal de su unidad de robótica, lo que afectó al menos a 100 puestos de trabajo administrativos, informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.
La decisión se conoce tras un recorte de unos 16.000 puestos de trabajo en enero, cuando la empresa insinuó que los despidos continuarían.
La división afectada por los recortes del martes se encarga del diseño de robots y otros medios de transporte para la automatización, principalmente en almacenes.
"Revisamos periódicamente nuestras organizaciones para asegurarnos de que los equipos estén mejor preparados para innovar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes", dijo Amazon en un comunicado, sin especificar el número de puestos de trabajo suprimidos.
Business Insider informó anteriormente sobre los recortes en robótica.
Comenzando con una ronda de unos 14.000 empleados administrativos en octubre, Amazon ha recortado 30.000 puestos de trabajo corporativos, vinculándolos a las ganancias de eficiencia derivadas de la inteligencia artificial, así como a la revisión de la cultura de la empresa.
Los despidos representaron casi el 10% de los trabajadores administrativos, aunque la mayor parte de los 1,5 millones de trabajadores de Amazon son personal por horas, especialmente en los almacenes conocidos como centros logísticos.
Los últimos recortes de empleo se producen después de que Amazon detuviera en enero el desarrollo de un brazo robótico conocido como Blue Jay, que presentó en un evento en octubre. Blue Jay contaba con múltiples brazos robóticos que podían agarrar varios artículos a la vez y estaba diseñado para ayudar a los trabajadores en espacios más reducidos.
Además de los recortes más amplios de octubre y enero, Amazon ha reducido durante el último año un número menor de puestos de trabajo en sus unidades de dispositivos y servicios, libros, podcasts y relaciones públicas, entre otros. (Reporte de Greg Bensinger; editado en español por Daniela Desantis)