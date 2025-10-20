Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) - Amazon Web Services (AWS) trabaja en la solución de una interrupción en sus servicios que ha ocasionado la paralización a nivel global de plataformas como Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store o Fortnite, además de los servicios de los asistentes de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de OpenAI y Perplexity.

La compañía ha notificado un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes, inicialmente vinculadas a la región estadounidense US-EAST-1. Sin embargo, después también se han identificado problemas del proveedor de servicios en varias regiones a nivel global, entre las que se incluye España.

Como resultado, los usuarios están experimentando la interrupción de diversos servicios, tanto páginas web como aplicaciones y videojuegos, que dependen de esta infraestructura y que no operan de forma correcta. Es el caso del propio Amazon con Amazon Prime Video y su asistente Alexa, que no responde a las solicitudes como han compartido algunos usuarios en Reddit, así como Epic Games Store y Fortnite, como ha detallado la compañía de videojuegos en una publicación en la red social X.

Asimismo, han notificado fallos a causa de esta incidencia con AWS las compañías de IA OpenAI, que ha experimentado interrupciones en ChatGPT, y Perplexity, que ha señalado directamente al problema con Amazon en otra publicación en X. Otros usuarios han compartido problemas con plataformas como es el caso de Snapchat, Duolingo o Canva.

En concreto, como ha detallado Amazon en un comunicado en su página de verificación de estado de AWS, la interrupción del servicio de infraestructura en la nube parece estar relacionado con la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB en Estados Unidos (US-EAST-1), donde se comenzaron a reportar los fallos.

Sin embargo, la compañía ha aclarado que están trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y, por tanto, de las empresas que utilizan su infraestructura. "Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Recomendamos a los clientes que vuelvan a intentar cualquier solicitud fallida", ha explicado Amazon.

Con todo ello, en su actualización más reciente del caso, Amazon ha compartido que han aplicado las medidas de mitigación y están observando "señales significativas de recuperación". Esto se traduce en que, actualmente, las solicitudes de los usuarios deberían estar "tramitándose correctamente" y, por tanto, volviendo a experimentar un comportamiento correcto en los servicios.

"Aunque las solicitudes comiencen a procesarse correctamente, puede haber una latencia adicional y algunos servicios tendrán trabajo atrasado, lo que podría tardar más tiempo en procesarse por completo", ha advertido Amazon, al tiempo que ha subrayado que continúan trabajando en la acumulación de solicitudes en cola sobre este incidente.