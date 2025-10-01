Amazon Web Services se asocia con la NBA para servicios de IA en la nube

Por Zaheer Kachwala

1 oct (Reuters) - Amazon Web Services, la unidad en la nube de Amazon.com, anunció una asociación plurianual con la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos para lanzar nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y datos de los partidos, informaron las organizaciones el miércoles.

El acuerdo, al que no se ha asignado un valor económico, introducirá "NBA Inside the Game", una plataforma de baloncesto que convertirá los datos en información y experiencias interactivas.

Las empresas deportivas han adoptado cada vez más la inteligencia artificial, asociándose con proveedores de servicios en la nube para utilizar el aprendizaje automático con el fin de ofrecer estadísticas detalladas a los aficionados.

La plataforma "NBA Inside the Game" ofrecerá un conjunto de funciones para las retransmisiones en directo y a través de la aplicación de la NBA, la página web y otros canales sociales.

Las nuevas funciones y datos de IA también estarán a disposición de los equipos para su revisión.

"Cada vez que creamos una estadística, siempre contamos con la opinión de nuestros equipos, porque queremos asegurarnos de que estos servicios que creamos no sólo son geniales para nuestros aficionados, sino que también ayudan a nuestros equipos a mejorar su estrategia en la cancha", dijo a Reuters el jefe de operaciones de medios y tecnología de la NBA, Ken DeGennaro.

La plataforma rastreará los datos de los jugadores para generar estadísticas de IA, como las posiciones defensivas de los equipos, datos sobre el porcentaje de acierto en el tiro y la estrategia, añadió.

A principios de este año, Microsoft firmó un acuerdo de cinco años con la Premier League del fútbol inglés por el que el gigante de la nube introducirá su agente de IA en las plataformas digitales de la liga.