Amazon y Google lanzan un servicio multicloud para una conectividad más rápida

1 dic (Reuters) - Amazon y Google presentaron el domingo un servicio desarrollado conjuntamente para satisfacer la creciente demanda de conectividad fiable, según informaron las empresas en un comunicado, en un momento en que incluso las interrupciones breves de internet pueden causar cortes importantes.

La iniciativa permitirá a los clientes establecer enlaces privados de alta velocidad entre las plataformas informáticas de ambas empresas en cuestión de minutos en lugar de semanas.

El nuevo servicio se presenta poco más de un mes después de que una interrupción de Amazon Web Services el 20 de octubre interrumpiera miles de sitios web en todo el mundo y dejara fuera de servicio algunas de las aplicaciones más populares de internet, como Snapchat y Reddit. Según la empresa de análisis Parametrix, esa interrupción costará a las empresas estadounidenses entre US$500 y US$650 millones en pérdidas.

La nueva oferta combina Interconnect-multicloud de AWS con Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud, para mejorar la interoperabilidad de la red, según los anuncios de los dos proveedores de la nube.

"Esta colaboración entre AWS y Google Cloud representa un cambio fundamental en la conectividad 'multicloud'", dijo Robert Kennedy, vicepresidente de servicios de red de AWS.

Rob Enns, vicepresidente y director general de redes en la nube de Google Cloud, dijo que la red conjunta pretende facilitar a los clientes el movimiento de datos y aplicaciones entre nubes. Salesforce es uno de los primeros usuarios de la nueva iniciativa, según informó Google Cloud en un comunicado.

AWS proporciona potencia de cálculo, almacenamiento de datos y otros servicios digitales a empresas, Gobiernos y particulares y es el mayor proveedor de nubes del mundo, seguido de Azure de Microsoft

y Google Cloud.

Empresas tecnológicas como Alphabet, Microsoft y Amazon están invirtiendo miles de millones en la construcción de infraestructuras que puedan gestionar el creciente tráfico de internet y las crecientes demandas de inteligencia artificial, a medida que se acelera la necesidad de potencia de cálculo para apoyar estos servicios.

El negocio en la nube de Amazon registró un fuerte crecimiento en el tercer trimestre, generando US$33.000 millones en ingresos, más del doble que los US$15.160 millones de Google. (Información de Mihika Sharma y Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)