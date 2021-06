Ambarella amplía la cartera de SOC de visión de seguridad con inteligencia artificial (IA) con dos nuevas familias; duplica la resolución a 32MP30 para cámaras 4K de imágenes múltiples con IA avanzada

SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 21, 2021--

Ambarella, Inc. (NASDAQ: AMBA), una compañía de silicio de visión de IA, anunció hoy la expansión de su cartera de sistemas en un chip (System on a Chip, SoC) de visión con IA con las nuevas familias de seguridad CV5S y CV52S. Basados en la arquitectura CVflow ® y la tecnología de proceso avanzada de 5 nm, los nuevos SoC admiten la codificación 4K simultánea y el procesamiento avanzado de IA en un único diseño de bajo consumo, que proporciona un rendimiento de SoC con IA de vanguardia por vatio. La familia CV5S es ideal para aplicaciones de cámaras de seguridad que requieren múltiples sensores para una cobertura de 360 grados, en un área amplia y con un largo alcance, como entornos urbanos al aire libre o grandes edificios. La familia CV52S está diseñada para cámaras de seguridad de sensor único con rendimiento avanzado de IA que necesitan identificar con mayor claridad a las personas u objetos en una escena, incluidos rostros y números de matrículas a largas distancias, como las cámaras de tráfico ITS.

“Los diseñadores de sistemas de seguridad desean resoluciones más altas, un mayor número de canales y capacidades de IA cada vez más rápidas y ubicuas”, explicó John Lorenz, analista sénior de tecnología y mercado, informática en Yole Développement (Yole). “Los SoC de visión de seguridad con IA más nuevos de Ambarella, CV5S y CV52S, son soluciones competitivas para satisfacer las crecientes demandas del sector de circuitos integrados de seguridad, que pronosticamos que superará los 4 mil millones de USD para 2025, y dos tercios de ellos serán chips con capacidades de inteligencia artificial”. (1)

La nueva familia de SoC CV5S admite diseños de cámaras de múltiples imágenes y puede procesar y codificar simultáneamente cuatro canales de imágenes de hasta 8MP o resolución 4K, cada uno a 30 fotogramas por segundo (frames per second, fps), mientras realiza IA avanzada en cada cámara 4K. Estos SoC duplican la resolución de codificación y el ancho de banda de la memoria mientras consumen un 30 % menos de energía que la generación anterior de Ambarella.

La nueva familia de SoC CV52S apunta a cámaras de seguridad de sensor único y admite una resolución de 4K a 60 fps, al tiempo que proporciona 4 veces el rendimiento de visión artificial de IA, 2 veces el rendimiento de la CPU y un 50 % más de ancho de banda de memoria que sus predecesores. Este aumento en el rendimiento de la red neuronal (neural network, NN) permite realizar más procesamiento de IA en el borde, en lugar de en la nube.

“La industria de la seguridad global se está moviendo rápidamente hacia resoluciones 4K más altas mientras aumenta las capacidades del algoritmo de IA, para lograr un mejor reconocimiento de personas y objetos, junto con múltiples lectores de imágenes para un campo de visión más amplio y un rango más largo”, comentó Jerome Gigot, director sénior de marketing de Ambarella. “Nuestras nuevas familias de SoC de visión de seguridad con IA CV5S y CV52S, respectivamente, admiten diseños de imágenes múltiples de 4K o de una sola imagen de 4K de alta velocidad de fotogramas con procesamiento de IA de borde de alto rendimiento, lo que permite el desarrollo de cámaras que no necesitan comprometer la resolución de imagen y la precisión de procesamiento de IA”.

Además de la seguridad, hay muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial de las cosas (Artificial Intelligence of Things, AIoT) que pueden aprovechar la alta resolución y el procesamiento avanzado de IA proporcionado por estas nuevas familias de SoC. Por ejemplo, las ciudades inteligentes pueden aprovechar el alto rendimiento de la IA y la resolución de imágenes para mejorar la gestión del tráfico, la detección de accidentes y el control de velocidad automatizado, así como la rápida ubicación de vehículos perdidos y robados. Del mismo modo, las operaciones minoristas inteligentes pueden usar esta resolución y la IA avanzada para administrar mejor la ubicación de los productos, ajustar la dotación de personal de los cajeros para la administración de la línea en tiempo real, mejorar el seguimiento de los productos del almacén y proporcionar más inteligencia procesable tanto en la tienda como a nivel corporativo.

Las características adicionales de las nuevas familias CV5S y CV52S incluyen:

Se espera que las familias de SoC CV5S y CV52S estén disponibles para muestreo en octubre. Para obtener más información, comuníquese con Ambarella: https://www.ambarella.com/contact-us/.

Los productos de Ambarella se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de visión humana y de computadora, en la que se incluyen seguridad de video, sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), espejo electrónico, grabador de disco, monitoreo de conductor/cabina, conducción autónoma y aplicaciones robóticas. Los sistemas en chip (SoC) de baja potencia de Ambarella ofrecen compresión de video de alta resolución, procesamiento de imágenes avanzado y sólido procesamiento de red neuronal precisa para permitir que las cámaras inteligentes extraigan datos valiosos de transmisiones de video en alta resolución. Para obtener más información, ingrese a www.ambarella.com

Todas las marcas, los nombres de productos o las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Ambarella se reserva el derecho de modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de los productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso. © 2021 Ambarella. Todos los derechos reservados.

