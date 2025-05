Ambientalistas critican construcción de carretera en la Amazonía de Brasil

BELEM, Brasil (AP) — Previo a la conferencia anual de la ONU sobre clima que se llevará a cabo en la Amazonía de Brasil en noviembre, la construcción de una carretera está atrayendo atención, con críticos argumentando que conducirá a la degradación ambiental.

Antes de las conversaciones, llamadas COP30, el gobierno estatal de Pará está construyendo una avenida de 13 kilómetros (8 millas) diseñada para aliviar el tráfico en una autopista paralela.

La carretera fue planificada mucho antes de que Belém, un área metropolitana de 2,5 millones de personas que se encuentra en el borde de la Amazonía, fuera elegida como sede de la conferencia. Sin embargo, eso no la ha librado de críticas severas, ya que se espera que la carretera atraviese los últimos remanentes de selva tropical en Belém.

La construcción de carreteras en la Amazonía, que históricamente ha llevado a la deforestación y al desarrollo de áreas circundantes, también contrasta fuertemente con un objetivo central de las conferencias climáticas, y en particular de esta: la conservación de la biodiversidad.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha hecho de la desaceleración de la deforestación un enfoque central de su administración, ha presumido frecuentemente que esta será la primera conferencia de este tipo en la selva amazónica.

La Amazonía es clave para regular el clima, porque los árboles absorben dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que calienta el planeta cuando se libera en la atmósfera.

Lula afirmó mientras visitaba los sitios de trabajo en Belém en febrero: “Realizaremos la mejor COP de la historia porque el tema de todas las que se celebraron en otros países fue la Amazonía. Esta será en la Amazonía”.

Un mapa oficial del proyecto muestra una línea recta dividiendo un área verde a través de las afueras de la ciudad. Esta área protegida es ligeramente más grande que Manhattan. Fue designada en 1993 para proteger dos lagos, una cuenca fluvial y restaurar una selva tropical degradada. Sin embargo, sus reglas permiten propiedades privadas, deforestación aprobada por el gobierno y obras públicas. Dos campus universitarios se encuentran dentro de sus límites.

“Incluso con medidas para reducir el daño, hay cuestiones difíciles de abordar”, dijo Roberta Rodrigues, profesora de arquitectura en la Universidad Federal de Pará. “Es difícil imaginar una carretera construida a lo largo de las orillas del río Guamá sin que conduzca a un desarrollo ilegal. Puede llevar al fin de esta área protegida”.

El proyecto data de 2020. La construcción comenzó a mediados de 2024, a pesar de las críticas sobre su impacto en una de las pocas áreas verdes restantes de la ciudad. El proyecto atrajo mayor atención en marzo, cuando la BBC informó que la avenida estaba "siendo construida para la COP30". A medida que la historia fue recogida por medios de comunicación de todo el mundo, el gobierno de Brasil emitió un comunicado diciendo que la avenida no estaba entre los 33 proyectos de infraestructura planeados para la COP30.

En un comunicado a The Associated Press, el gobierno estatal de Pará dijo que la avenida, llamada Liberdade (Libertad) será una vía rápida y no se permitirá el desarrollo a su alrededor.

El crecimiento caótico de las ciudades brasileñas, sin embargo, sugiere que es una promesa difícil de cumplir. Incontables áreas públicas han sido ocupadas para la construcción irregular de viviendas, desde estructuras modestas hasta condominios de lujo, con la expectativa de que eventualmente serán legalizadas, lo que a menudo termina sucediendo.

Belém es la capital de Pará, que está gobernada por el gobernador Helder Barbalho, un político de una familia tradicional que es aliado de Lula. Ambos apoyan la perforación petrolera en la cercana desembocadura del río Amazonas, probablemente un punto de controversia durante la COP30.

Se prevé que la carretera sea inaugurada justo antes de que la conferencia comience el 10 de noviembre.

