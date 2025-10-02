Ambientalistas, políticos y celebridades recuerdan la vida e influencia de Jane Goodall

Jane Goodall fue una pionera, una defensora incansable y una conservacionista profundamente compasiva que inspiró a otros a preocuparse por los primates —y todos los animales— durante una larga vida bien vivida, según los homenajes de todo el mundo tras anunciarse su fallecimiento.

El expresidente estadounidense Joe Biden, quien le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad justo antes de dejar el cargo, dijo en las redes sociales que ella difundió mensajes de esperanza que “movilizaron un movimiento global para proteger el planeta”. La periodista Maria Shriver la recordó como una “figura legendaria y amiga”, mientras que la fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, dijo que ella “cambió para siempre la forma en que vemos a nuestros compañeros animales”.

El fallecimiento de la famosa primatóloga, quien realizó investigaciones innovadoras mientras vivía entre chimpancés en África hace décadas, fue anunciado el miércoles por el Instituto Jane Goodall. Tenía 91 años.

Aquí hay un resumen de algunas reacciones notables a la muerte y el legado de Goodall:

Expresidente Joe Biden

“Jill y yo estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Jane Goodall, cuyo activismo, visión y mensaje de esperanza movilizaron un movimiento global para proteger el planeta. Sobre todo, Jane nos enseñó que cuando buscamos la humanidad en el mundo natural que nos rodea, la descubrimos dentro de nosotros mismos. Enviamos nuestro amor y fortaleza a la familia Goodall y a todos los que fueron tocados por su notable vida de servicio” — En la red social X.

António Guterres, secretario general de la ONU

“Estoy profundamente entristecido al enterarme del fallecimiento de Jane Goodall, nuestra querida Mensajera de la Paz. Ella deja un legado extraordinario para la humanidad y nuestro planeta”. — En X

Sir David Attenborough

“Jane Goodall fue la primera en demostrar que un científico investigador y un gran simio viviendo en la naturaleza podían convertirse en verdaderos amigos y, al hacerlo, transformó nuestra comprensión de los chimpancés. Fue su defensora incansable y una gran defensora de la protección ambiental.” — Comunicado

Expresidente Barack Obama

“Jane Goodall tenía una habilidad notable para inspirarnos a conectarnos con las maravillas naturales de nuestro mundo, y su trabajo innovador sobre primates y la importancia de la conservación abrió puertas para generaciones de mujeres en la ciencia. Michelle y yo estamos pensando en todos aquellos que la amaron y admiraron”. — En X

Ingrid Newkirk, fundadora de PETA

“Jane Goodall fue una científica talentosa y pionera que cambió para siempre la forma en que vemos a nuestros compañeros animales.

Preocupándose por todos los animales, se hizo vegana después de leer ‘Animal Liberation’ y ayudó a PETA con muchas campañas, al decir que su visita en 1986 a un laboratorio en Maryland lleno de chimpancés en cámaras de aislamiento estériles fue la peor experiencia de su vida. Siempre podíamos contar con ella para estar del lado de los animales, ya fuera instando a UPS a dejar de enviar trofeos de cacería, pidiendo el cierre de SeaWorld o del Centro Nacional de Investigación de Primates de Oregón”. — Comunicado

Chris Packham, ambientalista y locutor

“Ella usó su voz de manera calmada y dedicada para hablar en favor de la vida en la Tierra contra todas las amenazas que enfrenta. Y en muchos sentidos, Jane simplemente murió en el trabajo. El trabajo que su vida se convirtió. Y eso fue proteger la vida en la Tierra”. — Entrevista

Melinda French Gates, filántropa

“Como etóloga y conservacionista de renombre mundial que pasó más de 65 años estudiando chimpancés salvajes, la Dra. Jane Goodall cambió fundamentalmente la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. También fue una defensora extraordinariamente poderosa, inspirando a jóvenes de todo el mundo a mantenerse curiosos, compasivos y comprometidos con construir un futuro más brillante para las personas, los animales y el medio ambiente. Qué fuerza fue”. — En X

Mark Carney, primer ministro de Canadá

“El mundo ha perdido a una guardiana incansable de la naturaleza. La Dra. Jane Goodall cambió la forma en que entendemos a los animales y nuestra propia humanidad. Su defensa inspiró a generaciones y su investigación revolucionó el campo de la biología. Su legado vive a través de cada vida que luchó por proteger. Que descanse en paz, y que tomemos su antorcha”. — En X

Expresidente Bill Clinton

“Jane Goodall no solo nos enseñó sobre el mundo que nos rodea, sino sobre nosotros mismos y nuestra responsabilidad de proteger el planeta. El mejor homenaje que podemos rendirle es redoblar nuestros esfuerzos para defender el medio ambiente, para que toda la vida en la Tierra pueda realmente compartir el futuro. Se la extrañará”. — En Facebook

Periodista Maria Shriver

“Jane Goodall fue una figura legendaria y amiga. La admiré, aprendí de ella y me sentí tan honrada de poder pasar tiempo con ella a lo largo de los años. Se mantuvo en su misión y en su misión. Cambió el mundo y las vidas de todos los que impactó. El mundo perdió a uno de sus mejores hoy, y yo perdí a alguien que adoraba”. — En X

Senador Cory Booker

“Gracias Jane Goodall por un legado duradero de conservación, servicio a todos nosotros y por siempre ser valiente”.

— En X

Exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg

“La brillante mente, el corazón compasivo y el espíritu pionero de Jane Goodall nos ayudaron a comprender mejor nuestra conexión con la naturaleza y nuestra responsabilidad de defenderla, e inspiró a generaciones a hacer su parte. Fue un honor tenerla junto a nosotros la semana pasada para compartir con los líderes un mensaje que es más urgente que nunca”. — En X

Kitty Block, presidenta y directora general de Humane World for Animals

“La influencia de Goodall en la comunidad de protección animal es inconmensurable, y su trabajo en nombre de los primates y todos los animales nunca será olvidado”. — Comunicado

Chef José Andrés

“Mi amiga Jane Goodall fue la persona más sabia y compasiva que he conocido. Podía hacer que cualquiera se sintiera esperanzado sobre el futuro... sin importar las dificultades del presente. Justo este fin de semana, me escribió para hacerme saber que estaba pensando en lo que podía hacer para aliviar todo el sufrimiento en Gaza, en Ucrania, en Sudán y más allá. Ella fue mi heroína, mi inspiración. La extrañaré cada día”. — En X

CEO de Apple Tim Cook

“Jane Goodall fue una científica innovadora y líder que nos enseñó a todos tanto sobre la belleza y el asombro de nuestro mundo. Nunca dejó de abogar por la naturaleza, las personas y el planeta que compartimos. Que descanse en paz”. — En X

Gobernador de California Gavin Newsom

“Jane Goodall fue una leyenda global a la vanguardia del descubrimiento, rompiendo barreras para las mujeres en la primatología, la ciencia y más allá. Su curiosidad, fortaleza y amabilidad cambiaron el mundo, uniendo países y culturas en la búsqueda de un futuro mejor”. — En X

Actor Leonardo DiCaprio

“Durante décadas, Jane viajó por el mundo con energía incansable, despertando a generaciones a la maravilla del mundo natural. Habló directamente a la próxima generación, inculcando esperanza, responsabilidad y la creencia de que cada individuo puede marcar la diferencia. Inspiró a millones a preocuparse, a actuar y a tener esperanza. Nunca se detuvo... Mi último mensaje para Jane fue simple: ‘Eres mi heroína’. Ahora, todos debemos llevar la antorcha por ella en la protección de nuestro único hogar compartido”. — En Facebook

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO

“La Dra. Jane Goodall fue capaz de transmitir las lecciones de su investigación a todos, especialmente a los jóvenes. Cambió la forma en que vemos a los grandes simios. Sus saludos a los chimpancés en la UNESCO el año pasado —ella que apoyó tan firmemente nuestro trabajo por la biosfera— resonarán durante años”. — Comunicado

Músico Moby

“La última vez que Jane y yo hablamos, estaba notablemente tranquila sobre morir, dijo que era ‘su próxima gran aventura’. Jane tuvo una de las vidas más notables de prácticamente cualquier ser humano.

Alcanzó a cientos de millones de personas con su mensaje de asombro, maravilla, compasión y amor y respeto por todos los animales. Sin embargo, la extrañaré más de lo que las palabras pueden expresar. Descansa en paz, querida amiga”. — En Facebook

