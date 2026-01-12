Ambiente: Chile ofrece apoyo a Argentina para combatir incendios en la Patagonia

En un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario chileno se refirió a los "duros incendios", agregando que "en momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos".

Hasta ahora, las autoridades chilenas han descartado que los incendios forestales se propaguen a la Patagonia chilena porque la dirección de los vientos está corriendo hacia el océano Atlántico.

La oferta chilena había sido adelantada por el canciller Alberto van Klaveren, por la misma vía, manifestando que "ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación".

"En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos", declaró el ministro.

El ofrecimiento se produce a pesar de la distancia política entre el mandatario chileno y el presidente argentino Javier Milei, quien fue uno de los primeros en celebrar la victoria en las elecciones presidenciales del líder de ultraderecha en Chile, José Antonio Kast. (ANSA).