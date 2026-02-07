Ambiente: Chile preside acuerdo ONU contra contaminación por plástico

El diplomático chileno Julio Cordano fue elegido hoy, en Suiza, como nuevo presidente del proceso de negociación del acuerdo internacional sobre contaminación por plásticos, por el Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, entidad encargada de elaborar un nuevo instrumento sobre la materia.

Cordano es director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería chilena y destacó su elección como reflejo del "compromiso de Chile con los actuales desafíos que afectan directamente el bienestar de las personas.

Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo", señaló.

Se trata de uno de los convenios "más relevantes sobre contaminación en el mundo", a juicio del embajador, especializado en temas medioambientales, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, egresado de la Academia Diplomática de su país y Master of Public Management de la Universidad de Victoria, en Wellington.

El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, valoró el rol de su país en este proceso multilateral -acordado en 2022- para generar un nuevo acuerdo internacional vinculante, que permita avanzar en medidas concretas para enfrentar este problema global.

"En nuestro país sufrimos la contaminación por plásticos, particularmente en el medio marino, y sabemos que no respeta fronteras. Hemos limitado los plásticos de un solo uso e incluido los envases y embalajes en nuestra política nacional de responsabilidad extendida del productor. Pero no bastan los esfuerzos individuales", apuntó Proaño.

En ese sentido, se mostró confiado en el aporte de Chile al "fortalecimiento del multilateralismo ambiental" y al impulso de un "acuerdo ambicioso, implementable, progresivo y realista… con mecanismos de financiamiento suficientes y oportunos".

Más de 430 millones de toneladas de plástico se producen cada año, según cifras de Naciones Unidas, la mayor parte con un breve ciclo de uso, pero con graves consecuencias para los ecosistemas.

Para 2060 y de no mediar medidas eficientes, se proyecta que la contaminación se triplicará. El nuevo instrumento a convenir debiera considerar todo el ciclo de vida de los plásticos, así como las obligaciones para reducir, reutilizar, reciclar y eliminar sus residuos, promoviendo una economía circular.

(ANSA).