Ambiente: China defiende su política climática tras críticas de Trump en Davos

Trump, un crítico histórico de la energía eólica, afirmó que aunque China fabrica la mayoría de los aerogeneradores del mundo, "no pude encontrar ningún parque eólico en China" y sostuvo que sus turbinas son compradas por personas estúpidas

Las declaraciones fueron desmentidas de plano por el gobierno chino. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, recordó que China ocupa el primer lugar mundial en capacidad instalada de energía eólica desde hace 15 años y que cuenta con decenas de parques eólicos, incluido uno en el desierto de Gobi considerado el mayor del mundo

Guo subrayó además que las exportaciones chinas de productos eólicos y fotovoltaicos permitieron reducir las emisiones de carbono en otros países en unas 4.100 millones de toneladas

Los esfuerzos de China para combatir el cambio climático y promover el desarrollo y la aplicación global de energías renovables son ampliamente reconocidos, afirmó ayer el vocero en Pekín

Como gran país en desarrollo responsable, China está dispuesta a trabajar con todas las partes para seguir impulsando la transición verde y baja en carbono y construir conjuntamente un mundo limpio y hermoso

El cruce se produce en un contexto de relaciones cada vez más tensas entre Washington y Pekín, marcadas por disputas comerciales, tecnológicas, geopolíticas y ahora también climáticas

Trump volvió a utilizar el tema ambiental para cuestionar a China, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta, al tiempo que relativizó el papel de las energías renovables en la transición energética global

