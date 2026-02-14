Ambiente: Ciudad de México, 3ø día de alerta ambiental

La decisión se debe a la persistencia de condiciones climáticas desfavorables, caracterizadas por un sistema de alta presión que impide la dispersión de contaminantes y favorece la acumulación de ozono.

La emergencia, que comenzó el jueves 12 de febrero, impone severas restricciones a la circulación también para este sábado de San Valentín. Según el comunicado de prensa oficial, "las medidas de restricción de vehículos tienen como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de daños a la salud".

Hoy en día, los coches con holograma de verificación 2, los que tienen holograma 1 (matrículas pares) e incluso los vehículos más nuevos con holograma 0 y 00 con pegatina azul (matrículas 9 y 0) no pueden circular. .

La previsión prevé temperaturas de hasta 28øC y vientos débiles, una combinación que mantendrá la calidad del aire entre "mala" y "muy mala". Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13 y las 19: hora local para proteger la salud. (ANSA).