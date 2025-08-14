Ambiente: Cómo nacen olas de calor en el Mediterráneo

Ese es el mecanismo que origina las olas de calor que azotan cada vez más el Mediterráneo, según la reconstrucción de una investigación publicada en la revista Nature Geoscience y realizada por el Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático (CMCC), de Bolonia, bajo la coordinación de Giulia Bonino.

Los resultados permitirán ahora una mayor precisión en la predicción del fenómeno.

Trabajando en equipo, oceanógrafos y meteorólogos analizaron datos recopilados durante 40 años, de 1982 a 2022, relacionados con 123 grandes olas de calor marinas que abarcaron un área de más de 100.000 kilómetros cuadrados.

Descubrieron que la probabilidad de olas de calor marinas en el Mediterráneo se multiplica por cuatro o cinco cuando coinciden con vientos suaves.

La investigación se centró específicamente en el fenómeno de las intrusiones de aire cálido que se desplazan hacia Europa desde África. Se trata de zonas de alta presión llamadas dorsales subtropicales, más conocidas como anticiclones africanos.

Estas intrusiones ocurren principalmente en verano, con una frecuencia de unos dos días, pero en ocasiones pueden volverse persistentes.

Cuando las dorsales permanecen sobre la cuenca mediterránea durante cinco días consecutivos o más, provocan el cese de los vientos dominantes, lo que hace que el mar deje de irradiar calor y que las aguas superficiales se calienten rápidamente.

Las estadísticas de eventos observados en el Mediterráneo occidental, central y oriental también indican que, cuando coexisten una dorsal subtropical y vientos suaves, la probabilidad de una ola de calor se multiplica por cuatro o cinco.

“Nuestro estudio identifica las condiciones favorables que propician las olas de calor marinas y revela que estas son provocadas por dorsales subtropicales persistentes que debilitan los fuertes vientos de la zona”, afirma Ronan McAdam, investigador del CMCC y coautor del estudio.

“Es muy gratificante identificar los mecanismos que subyacen a un fenómeno que llevamos años estudiando”, añade Bonino.

El resultado sienta las bases para el desarrollo de sistemas de pronóstico más precisos, que podrían ayudar a proteger los ecosistemas marinos de futuros fenómenos extremos.

Dado que el Mediterráneo se está calentando a un ritmo superior al promedio mundial, saber con precisión cuándo está a punto de azotar una ola de calor se vuelve esencial.

“Estos hallazgos, observa McAdam, son esenciales para mejorar los sistemas de pronóstico y los modelos del sistema terrestre, y representan un paso fundamental hacia estrategias eficaces de alerta temprana y mitigación en la cuenca”. (ANSA).