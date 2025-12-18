Ambiente: Conmoción en Colombia por muerte de un oso andino

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque anunciaron la noticia al público, expresando su profundo pesar por la pérdida de un animal que se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad en la lucha por proteger a su especie, la única nativa de Sudamérica.

La muerte de Tamá, de 11 años, ocurrió durante la etapa final de su traslado, cuando experimentó dificultades para respirar durante el vuelo a su nuevo hogar en el Parque Nacional Natural Tamá, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El animal regresaba al mismo lugar donde fue acogido como cachorro tras perder a su madre.

"Lamentamos profundamente la pérdida de Tamá en su búsqueda de la libertad", declararon las agencias responsables, expresando sus condolencias a la nación y su solidaridad con la comunidad ambiental. (ANSA).