Ambiente: Contaminación masiva del agua por plomo en una pequeña ciudad de Bosnia
Las pruebas detectan niveles altos incluso en niños pequeños. Hay un vertedero cerca
Al menos cien personas, incluidos cinco niños menores de seis años, que se sometieron a análisis de sangre resultaron contaminadas con niveles extremadamente altos de este metal pesado, en algunos casos decenas o incluso cientos de veces superiores a los valores de referencia, en la ciudad de Vares, en el centro de Bosnia y Herzegovina, cerca del vertedero de una empresa minera.
Los resultados de pruebas médicas recientes han desatado una crisis cuyos primeros síntomas aparecieron en diciembre pasado, cuando unas cuarenta personas se sometieron a análisis de sangre privados.
Se detectó plomo en la sangre no solo de los residentes que viven en las inmediaciones del vertedero de DPM Metali, en los asentamientos de Przici y Dastansko, sino también de residentes de todas las edades, incluidos niños pequeños, que viven en el centro de Vares.
Las autoridades del cantón de Zenica-Doboj y la Federación de Bosnia y Herzegovina aún no tienen una respuesta clara a la situación en Vares. La población está en estado de pánico y exige una respuesta urgente (ANSA)