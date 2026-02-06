Ambiente: Contaminación masiva del agua por plomo en una pequeña ciudad de Bosnia

Al menos cien personas, incluidos cinco niños menores de seis años, que se sometieron a análisis de sangre resultaron contaminadas con niveles extremadamente altos de este metal pesado, en algunos casos decenas o incluso cientos de veces superiores a los valores de referencia, en la ciudad de Vares, en el centro de Bosnia y Herzegovina, cerca del vertedero de una empresa minera.

Los resultados de pruebas médicas recientes han desatado una crisis cuyos primeros síntomas aparecieron en diciembre pasado, cuando unas cuarenta personas se sometieron a análisis de sangre privados.

Se detectó plomo en la sangre no solo de los residentes que viven en las inmediaciones del vertedero de DPM Metali, en los asentamientos de Przici y Dastansko, sino también de residentes de todas las edades, incluidos niños pequeños, que viven en el centro de Vares.

Las autoridades del cantón de Zenica-Doboj y la Federación de Bosnia y Herzegovina aún no tienen una respuesta clara a la situación en Vares. La población está en estado de pánico y exige una respuesta urgente (ANSA)