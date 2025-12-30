Ambiente: Deforestación amazónica en Colombia se redujo en un 25%

De acuerdo con el más reciente "Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación" del Ideam, en el periodo analizado se estimó que la deforestación en esa zona del país se situó en 36.280 hectáreas, frente a las 48.500 hectáreas del año anterior.

"El monitoreo evidencia que persisten las principales presiones que históricamente han impulsado este fenómeno, de origen mayoritariamente antrópico, asociadas a procesos de praderización para el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva no sostenible y la expansión de infraestructura de transporte no planificada", detalló el Instituto que agregó el narcotráfico como otro de los males.

La medición puso en evidencia que entre enero y febrero se presentaron las mayores concentraciones de deforestación con un total de 23.753 hectáreas destruidas; mientras que fueron cuatro los departamentos amazónicos donde se reportaron los más grandes daños ecológicos: Meta (31%), Caquetá (31%), Guaviare (24%) y Putumayo (12%). (ANSA).