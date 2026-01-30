Ambiente: Desplazamientos y avalanchas, 1,3 millones de italianos a riesgo

En 2024, la superficie en riesgo aumentó un 15% en comparación con 2021, y las zonas más afectadas son la provincia autónoma de Bolzano (+61,2%), Toscana (+52,8%), Cerdeña (+29,4%) y Sicilia (+20,2%).

Según datos actualizados del Inventario de Deslizamientos de Tierra en Italia (IFFI) del ISPRA (el ente de protección ante estos fenómenos), los deslizamientos de tierra han superado los 684.000 y representan una amenaza para casi 1,3 millones de personas, lo que equivale al 2,2% de la población, y más de 742.000 edificios.

"Los deslizamientos de tierra se producen en zonas montañosas, como los Apeninos y los Alpes, y varían en tamaño y velocidad", explica Giuseppe Esposito, del Instituto de Protección Hidrogeológica del Consejo Nacional de Investigación.

Uno de cada tres deslizamientos de tierra (33%) se produce por deslizamiento, como en Niscemi, o por deslizamientos de tierra de flujo lento (18,3%), comunes en los Apeninos Emilianos, Basilicata y Liguria.

Los deslizamientos de tierra rápidos son frecuentes (12,1%), generalmente provocados por fuertes lluvias sobre suelos arcillosos y destructivos, como los ocurridos en Sarno y Quindici en 1998, los de Valtellina en 1987 y los registrados en Liguria, Umbría, Piamonte, Toscana y Molise.

Según datos del Informe ISPRA presentado el pasado mes de julio, Italia sigue siendo uno de los países europeos más expuestos al riesgo de deslizamientos de tierra: el 28% de ellos presentan una dinámica extremadamente rápida y un alto potencial destructivo, incluso para la vida humana. Según la Planificación Hidrogeológica (PHH), la superficie en riesgo ha aumentado de 55.400 kilómetros cuadrados en 2021 a 69.500 en 2024, lo que equivale al 23% del territorio nacional.

El análisis indica que 5,7 millones de personas en Italia vivían en zonas peligrosas en 2024. Más de 582.000 familias, 742.000 edificios, casi 75.000 negocios locales y 14.000 bienes culturales están en riesgo en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos de tierra.

IdroGEO, una plataforma de ISPRA, permite a los ciudadanos, incluso desde sus teléfonos inteligentes, consultar los riesgos que afectan a su zona buscando una dirección o geolocalizándose en un mapa, identificando así el nivel de peligro de deslizamientos e inundaciones en un radio de 500 metros del punto de interés (vivienda, actividad económica o productiva). (ANSA).