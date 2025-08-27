Ambiente: El bosque chileno al borde del colapso

Es decir, todo lo que ser humano obtiene de ellos. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, el 39,8% de especies como el litre, peumo, quillay, mitique o colliguay, que componen el también llamado bosque esclerófilo, están en riesgo alto o muy alto.

Este tipo de bosque se encuentra solo en cinco regiones del mundo: la costa oeste de Estados Unidos, el sur de Australia, Sudáfrica, las costas mediterráneas de Europa y el centro de Chile, y "fue incluido como uno de los puntos críticos de biodiversidad global, debido a que representa un tipo de ecosistema acotado en comparación con los bosques boreales o tropicales que cubren un área más extensa", señala el estudio publicado en la revista Science of The Environmental.

El cambio de uso del suelo, el aumento de incendios forestales, invasiones biológicas y sequías prolongadas, son algunas de las amenazas que tienen a los bosques mediterráneos bajo una alta presión.

"El bosque esclerófilo provee servicios de regulación de temperatura, de agua, provisión de leña, tiene provisiones culturales para distintas comunidades, paisajísticos", detalla el ingeniero en Recursos Naturales y autor de la investigación, Diego Cueto a UChile.cl.

Agrega que en el norte del país el bosque está llegando a un punto en que "pierde su resiliencia para volver a obtener, por sí mismo, la cobertura y estructura original que tenía". Ese punto es el llamado tipping point, que significa que de un bosque denso pasa a matorral; "se está perdiendo, degradando, parcelando" y al perder el vigor de su estructura, pierde también su capacidad de proveer servicios ecosistémicos a la población.

Las consecuencias son alarmantes: puede llover menos y una menor cobertura de bosque implica menor capacidad de absorber esta agua, con eventos que fluctúan entre inundaciones a sequía. Cueto advierte que en la zona norte de Chile, Región de Coquimbo, "puede haya mucha trashumancia, que los animales se queden sin alimento para comer, se pierdan este tipo de culturas, entonces, es un tema además de meramente biológico, un tema transversal y social". (ANSA).